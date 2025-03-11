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«Что вы, черт возьми, врете!» Публичные дебаты о ветряных электростанциях снова получились жаркими

Перевод: Дмитрий Рая
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Олев Кулль (в жилете), он же Олев из Тапику, попросил тех, кто выступает против ветряных электростанций, поднять руки в разгар обсуждения. Многие последовали его призыву.
Олев Кулль (в жилете), он же Олев из Тапику, попросил тех, кто выступает против ветряных электростанций, поднять руки в разгар обсуждения. Многие последовали его призыву. Фото: Eili Arula

«Никто тебе не верит, чертов лжец. Убирайся! Довольно этого бреда, никому не нужны эти ветряки!» Это лишь некоторые из реплик, раздававшихся в понедельник вечером в зале Пыльтсамааской общей гимназии, где проходили третьи публичные дебаты о ветряных электростанциях. Присутствовало более двухсот человек, но не все смогли поместиться в зале.

«Мы вежливы друг с другом, никто в волости не преследует собственных целей, это [специальная планировка] - задача, поставленная перед волостью государством», - сказала в самом начале дискуссии Керсти Паас, руководитель экономического отдела волости Пыльтсамаа.

«Я понимаю ваш гнев, но давайте не будем нападать на кого-то лично. У нас тоже есть семьи, дети, родители - они незаслуженно пострадают», - сказала она.

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