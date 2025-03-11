Народ нищает: жители Эстонии вынуждены брать кредиты для покупки бытовой техники и ремонта автомобиля

«Каждый третий житель Эстонии в прошлом году использовал рассрочку или потребительский кредит, показало исследование потребительских привычек Inbank. Хотя доля людей, использующих кредитные продукты, за последние два года осталась примерно на том же уровне, произошло интересное изменение в целях использования кредитов», – сказала руководитель отдела продаж кредитов и карт Inbank Эвелин Рахкема.

Кредиты или рассрочку чаще всего используют для улучшения домашней обстановки (30%), покупки бытовой техники и электроники (27%), а также для покупки или ремонта автомобиля (25%).

«Хотя использование кредитов для улучшения жилищных условий за год значительно снизилось, статистика показывает, что дом остается важным для людей. Даже в условиях экономической нестабильности, когда расходы потребителей увеличились практически на все, они не откладывают важные траты, связанные с домом», – объяснила Рахкема.

По сравнению с прошлым годом использование кредитования для покупки бытовой техники и электроники, включая телефоны и ноутбуки, удвоилось. Вдвое увеличилось также использование платежных решений для путешествий.

По словам эксперта Inbank, эта тенденция связана с лучшей доступностью различных платежных решений и повышенной осведомленностью потребителей о возможностях, делающих покупки более удобными. Также на тренд влияет общий рост цен, который вынуждает потребителей распределять суммы покупок на несколько месяцев.