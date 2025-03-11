Исследование, проведенное совместно Inbank и Kantar Emor показало, что треть людей в прошлом году воспользовалась рассрочкой или потребительским кредитом. По сравнению с прошлым годом увеличилось использование кредитов для покупки бытовой техники и электронных устройств.
Народ нищает: жители Эстонии вынуждены брать кредиты для покупки бытовой техники и ремонта автомобиля
«Каждый третий житель Эстонии в прошлом году использовал рассрочку или потребительский кредит, показало исследование потребительских привычек Inbank. Хотя доля людей, использующих кредитные продукты, за последние два года осталась примерно на том же уровне, произошло интересное изменение в целях использования кредитов», – сказала руководитель отдела продаж кредитов и карт Inbank Эвелин Рахкема.
Кредиты или рассрочку чаще всего используют для улучшения домашней обстановки (30%), покупки бытовой техники и электроники (27%), а также для покупки или ремонта автомобиля (25%).
«Хотя использование кредитов для улучшения жилищных условий за год значительно снизилось, статистика показывает, что дом остается важным для людей. Даже в условиях экономической нестабильности, когда расходы потребителей увеличились практически на все, они не откладывают важные траты, связанные с домом», – объяснила Рахкема.
По сравнению с прошлым годом использование кредитования для покупки бытовой техники и электроники, включая телефоны и ноутбуки, удвоилось. Вдвое увеличилось также использование платежных решений для путешествий.
По словам эксперта Inbank, эта тенденция связана с лучшей доступностью различных платежных решений и повышенной осведомленностью потребителей о возможностях, делающих покупки более удобными. Также на тренд влияет общий рост цен, который вынуждает потребителей распределять суммы покупок на несколько месяцев.
«Если раньше электронные устройства чаще покупали сразу или оформляли в рассрочку, то сейчас все больше людей предпочитают арендовать телефон или ноутбук. Тенденция аренды вместо владения продуктами набирает обороты в разных секторах каждый год, и помимо телефонов и ноутбуков, все большей популярностью пользуется аренда, например, смарт часов и планшетов, что является более экологичным решением», – отметила Рахкема.
«На фоне введения автомобильного налога в прошлом году количество заявок на автокредит и лизинг увеличилось на 14% по сравнению с 2023 годом. Начало 2025 года после вступления в силу налога на автомобили ожидаемо было сдержанным, но оживление рынка можно ожидать весной и перед повышением НСО в июле», – добавила Рахкема.
Средние суммы ходатайств на автокредит и лизинг за последние два года оставались примерно на одном уровне – 7500 и 21 500 евро соответственно. При этом средняя сумма потребительского кредита снизилась, составив около 3400 евро в 2024 году. Количество ходатайств увеличилось на 6%.
Исследование заказал Inbank AS, а провела исследовательская компания Kantar Emor в ноябре 2024 года. В опросе, проведенном онлайн, приняли участие 1086 жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет. Выборка исследования является репрезентативной по полу, национальности, возрасту и месту жительства.