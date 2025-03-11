Вт, 11.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Интервью Министр финансов о повышении подоходного налога: мы должны перестать мечтать, что это временное явление

Перевод: София Солдатенко
Copy
Министр финансов Юрген Лиги.
Министр финансов Юрген Лиги. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Министр финансов Юрген Лиги заявил в интервью изданию Sakala, что 24-процентный подоходный налог пришел, чтобы остаться, и больше нет смысла мечтать, что это временное явление. «Запад больше не может рассчитывать на союзные отношения с Трампом, и мы должны отказаться от надежды на временность повышения налога», - заявил Лиги.

- Юрген Лиги, вы написали в социальных сетях, что испытываете облегчение в связи с отменой некоторых налоговых изменений. Легко ли на душе у вас из-за отстранения соцдемов от власти?

- Около месяца назад я понял, что власть у Лаури Ляэнеметса начинает выходить из-под контроля, что он просто не понимает забот своих партнеров и преследует интересы своей партии, а не общие интересы правительства. Такое отношение некомпетентно и вредно для всех. Однако разногласия у них возникли как с партнерами в правительстве, так и между их собственными министрами.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх