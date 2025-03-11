Министр финансов Юрген Лиги заявил в интервью изданию Sakala, что 24-процентный подоходный налог пришел, чтобы остаться, и больше нет смысла мечтать, что это временное явление. «Запад больше не может рассчитывать на союзные отношения с Трампом, и мы должны отказаться от надежды на временность повышения налога», - заявил Лиги.
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Интервью ⟩ Министр финансов о повышении подоходного налога: мы должны перестать мечтать, что это временное явление
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