Интервью Министр финансов о повышении подоходного налога: мы должны перестать мечтать, что это временное явление

- Юрген Лиги, вы написали в социальных сетях, что испытываете облегчение в связи с отменой некоторых налоговых изменений. Легко ли на душе у вас из-за отстранения соцдемов от власти?

- Около месяца назад я понял, что власть у Лаури Ляэнеметса начинает выходить из-под контроля, что он просто не понимает забот своих партнеров и преследует интересы своей партии, а не общие интересы правительства. Такое отношение некомпетентно и вредно для всех. Однако разногласия у них возникли как с партнерами в правительстве, так и между их собственными министрами.