У лыжников траур: 18-летний горнолыжник скончался в больнице после неудачного падения со склона

Как сообщает La Repubblica, спортсмен, предположительно, потерял контроль над лыжами и врезался в защитную сетку. После падения он оставался в сознании и сразу же связался с матерью. «Думаю, у меня сломана нога. Не переживай», – сказал Уомини после инцидента.

После этого итальянского спортсмена доставили с места происшествия в больницу, где его состояние ухудшилось.

Уомини представлял лыжный клуб Monte Dauda. Клуб опубликовал в социальных сетях его фотографию с сообщением о трагической новости.

«Мы хотим помнить тебя таким, Марко – наслаждающимся лыжным спортом, который в итоге трагически забрал тебя у нас», – говорится в публикации в Instagram.

Последний раз Уомини выступал несколько недель назад на соревнованиях в Фольгарии.

Итальянская федерация зимних видов спорта выразила соболезнования в некрологе: «Мы глубоко скорбим по поводу трагической смерти молодого Марко Дельи Уомини. В юности Марко занимался конькобежным спортом, в 2018 году был зарегистрирован в клубе Pontebba, завоевал титул чемпиона Италии среди юниоров и долгое время оставался частью семьи зимних видов спорта».

Уомини стал уже вторым молодым итальянским горнолыжником, погибшим за последние несколько месяцев на тренировке. В октябре прошлого года 19-летняя Матильде Лоренци получила тяжелые травмы после падения в Валь-Сеналесе на севере Италии, была доставлена в больницу, где позже скончалась.