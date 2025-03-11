В ЕС зафиксирован рост преступности: узнайте, как обстоят дела в Эстонии

В февральском докладе Европейской парламентской исследовательской службы (EPRS) содержится предупреждение о росте бандитского насилия по всему Евросоюзу, что связано с обострением конкуренции между соперничающими преступными группировками, пишет Euronews.

Одна из наиболее тревожных тенденций - вербовка несовершеннолетних в организованные преступные и террористические сообщества, что недавно побудило такие страны, как Швеция, ввести закон о прослушивании детей в возрасте до 15 лет. Следователи считают, что волна взрывов - по меньшей мере 36 с начала 2025 года - дело рук именно подростков.

Согласно последним данным Евростата, 10% граждан ЕС сообщили, что сталкивались с преступностью, насилием или вандализмом в своем районе. Показатель достигает 12,3 %, если учитывать тех, кто живет за чертой бедности.

«Несмотря на то, что Европа остается одним из континентов, наименее пострадавших от организованной преступности, ожидается, что преступные сети увеличат глобальный охват, станут более мобильными и цифровыми, а значит, более открытыми для разнообразия и конкуренции», - говорится в докладе. Его авторы добавляют, что это, в свою очередь, может привести к еще большему насилию, связанному с организованной преступностью.

В целом самый высокий уровень насилия, преступности или вандализма отменчался в Греции (20,9%), Нидерландах (16,7%), Болгарии (15,6%), Франции (14,7%), Испании (13,6%) и Бельгии (12,5%).

Греция, в частности, пережила всплеск насилия со стороны футбольных фанатов в последние годы, что привело к длительному закрытию стадионов и новым мерам, ужесточающим регулирование деятельности фан-клубов и продажу билетов.

Самыми безопасными странами оказались Хорватия, Литва, Польша, Словакия и Эстония, где уровень преступности на местах не превышает 5%.