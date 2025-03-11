Не пропустите! Начался прием заявок на участие в шоу «Мой дом с IKEA»

Новый сезон покорившего в прошлом году сердца множества жителей страны телешоу об интерьере «Мой дом IKEA», который выйдет осенью, покажет истории преображения восьми помещений. Как и в прошлом сезоне, участники сначала расскажут дизайнерам интерьера и ведущей шоу Ханне Мартинсон о связанных с помещением вызовах, мечтах и потребностях, а затем доверятся специалистам, которые найдут наилучшие решения и претворят их в жизнь.

«В прошлом сезоне наши дизайнеры интерьера продемонстрировали, что умеют разрабатывать нестандартные дизайн-проекты и обставлять самые разные помещения. Мы надеемся, что наши решения и идеи для максимально эффективного использования помещений не только упростят жизнь людей и компаний, принимающих участие в проекте, но и послужат источником вдохновения и практических советов для зрителей», – сказала руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Брита Миквере.

Зрители телешоу увидят, как выглядит творческий процесс дизайнера интерьера, как дизайнеры обсуждают необходимые изменения, выбирают мебель и решения, комбинируют различные элементы и т. п. Каждому из помещений, которому требуется преображение, будет посвящен отдельный выпуск проекта, поэтому зрители не просто увидят изменения, но и почерпнут множество идей, чтобы с легкостью применить их у себя дома.