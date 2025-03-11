Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 16-летнего юношу

Давид ушел из школы 8 марта и до сих пор не вернулся. Он уже сбегал подобным образом. Давид может находиться в Таллинне или Маарду, но нельзя исключать возможности, что он может быть где-то в другом месте Эстонии. Приметы юноши были переданы всем полицейским патрулям, ведутся его поиски.