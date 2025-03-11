Полиция просит помочь в установлени местонахождения 16-летнего Давида, который прогуливает занятия в Маарьямааской образовательной коллегии.
Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 16-летнего юношу
Давид ушел из школы 8 марта и до сих пор не вернулся. Он уже сбегал подобным образом. Давид может находиться в Таллинне или Маарду, но нельзя исключать возможности, что он может быть где-то в другом месте Эстонии. Приметы юноши были переданы всем полицейским патрулям, ведутся его поиски.
Когда Давид покинул школу, он был одет в светлую куртку Nike и темные брюки. Он также может носить блестящие солнцезащитные очки.
Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Давида, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.