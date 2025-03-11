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Вolt призывает отказаться от принципа расчета автоналога на календарный год вперед (1)

Редактор: rus.postimees.ee
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Автомобили Bolt Drive.
Автомобили Bolt Drive. Фото: Kristjan Teedema/Postimees

Предлагающая, в том числе и услуги проката автомобилей, фирма Bolt хочет добиться скидки на автомобильный налог. Основной аргумент – регулярное обновление автопарка, зачастую посреди года. Тогда как автоналог даже при таком раскладе необходимо уплатить до конца года, пишет Rus.ERR.

По словам менеджера по развитию Bolt Хенри Арраса, ежегодно компания заменяет от 50% до 60% своего автопарка, а это означает, что при продаже автомобилей обратно в представительство в середине года, оплаченный автоналог Bolt обратно не получит.

В фирме настаивают, чтобы при обсуждении в Рийгикогу возможных изменений налога на транспортные средства учли и фактический срок использования автомобилей.

Читайте подробнее на ERR.

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