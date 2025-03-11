Евродепутат-центрист Яак Мадисон: соседние с РФ страны НАТО должны объединить усилия перед лицом российской угрозы

«Хотя разговоры о смерти НАТО преждевременны, мы не можем исключать развитие событий, когда НАТО больше не будет обеспечивать адекватную гарантию безопасности в нашем регионе», - указал Мадисон. По его словам, США пересматривают свои внешнеполитические интересы, а крупнейшие державы Евросоюза не собираются идти на крупный риск только лишь в интересах независимости приграничных стран ЕС.

«Серьезным признаком опасности является то, что страны Балтии уже были отлучены от двух европейских саммитов», - подчеркнул Мадисон.

«В такой ситуации страны нашего региона, имеющие границу с Россией, должны быть готовы к военно-политическому сотрудничеству, чтобы совместно противостоять возможной агрессии. Альянс, состоящий из стран на восточной границе НАТО, позволит создать независимый и оперативный потенциал сдерживания, который не будет зависеть от Германии и Франции. В идеале в состав альянса могли бы также войти Швеция, имеющая хорошие разведывательные возможности, и Норвегия, имеющая общую сухопутную границу с Россией».

По мнению Мадисона, более тесное региональное сотрудничество пошлет Москве четкий сигнал о том, что нет смысла делать ставку на внутренний раскол НАТО, поскольку регион может самостоятельно укрепить свою безопасность.

Член Центристской партии Эстонии и представитель фракции ECR в парламенте Яак Мадисон считает, что безопасность Эстонии не должна основываться на надежде, что великие державы, находящиеся далеко от нас, будут действовать в нужный момент и принимать решение единогласно.

«Конечно, сотрудничество по линии НАТО должно продолжаться, но в ситуации, когда США отказываются от роли глобального полицейского, мы сами должны быть в состоянии обеспечить реальную обороноспособность в нашем регионе», - констатировал Мадисон.