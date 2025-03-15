Мало кто из таллиннцев равнодушен к трамвайному движению: натерпелись во время прокладки новой линии, а сейчас еще более эмоционально реагируют на решение пустить трамвай по улице Пухангу. Наверное, поэтому открывшаяся 5 марта выставка Lendav tramm - «Летающий трамвай» - вызывает большой интерес.
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В Музее народов Таллинна открылась выставка с интригующим названием
Однако выставка на втором этаже музея на улице Пикк, 29а носит скорее не технический, а лирический характер. Она невелика, но очень эмоциональна. На второй этаж, где расположена экспозиция, тоже ведут рельсы. Правда, нарисованные.