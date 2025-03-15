В Музее народов Таллинна открылась выставка с интригующим названием

Мало кто из таллиннцев равнодушен к трамвайному движению: натерпелись во время прокладки новой линии, а сейчас еще более эмоционально реагируют на решение пустить трамвай по улице Пухангу. Наверное, поэтому открывшаяся 5 марта выставка Lendav tramm - «Летающий трамвай» - вызывает большой интерес.