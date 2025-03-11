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Встреча Трампа и Зеленского побудила эстонских студентов собрать помощь для Украины

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Инициаторы акции поддержки (слева направо) Хендрик Прийсаар, Сигрид Суппи, Аннабель Линдметс и Патриция Суйметс решили начать сбор средств в поддержку Украины после того, как увидели встречу президентов США и Украины.
Инициаторы акции поддержки (слева направо) Хендрик Прийсаар, Сигрид Суппи, Аннабель Линдметс и Патриция Суйметс решили начать сбор средств в поддержку Украины после того, как увидели встречу президентов США и Украины. Фото: Hendrik Priisaar

В рамках акции поддержки «Друзья познаются в беде!» (Sõpra tuntakse hädas!) эстонские студенческие организации собрали более 4300 евро в помощь Украине.

По инициативе Клуба международных отношений (RSR) к кампании присоединились 18 студенческих объединений со всей Эстонии. Основные пожертвования направлены в НКО Vaba Ukraina и Mondo. Помимо сбора средств, студенты также плели маскировочные сети для украинских военных.

По словам президента RSR Аннабель Линдметс, идея акции возникла после встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшейся 28 февраля.

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