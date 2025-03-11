Встреча Трампа и Зеленского побудила эстонских студентов собрать помощь для Украины

По инициативе Клуба международных отношений (RSR) к кампании присоединились 18 студенческих объединений со всей Эстонии. Основные пожертвования направлены в НКО Vaba Ukraina и Mondo. Помимо сбора средств, студенты также плели маскировочные сети для украинских военных.