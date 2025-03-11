Эксперт: экономика Эстонии восстанавливается, но риски растут

«В Эстонии на протяжении долгого времени наблюдался спад экономики, но в конце прошлого года появились первые признаки постепенного восстановления. Это также означает, что экономическая ситуация в странах Балтии начнет снова выравниваться», - отметил старший экономист OP Grupp Йоона Видгрен.

В последние три года в странах Балтии сложилась разная экономическая ситуация: Литва демонстрировала уверенный рост, в Латвии наблюдалась стагнация, а в Эстонии фиксировались отрицательные показатели. Однако по мнению эксперта, эти различия не являются долгосрочными, и в ближайшее время темпы роста экономик трех стран снова станут схожими.

На данный момент положение Эстонии остается хуже, чем у соседей. Ожидается, что уровень инфляции в стране достигнет 4% - выше, чем в Латвии и Литве. Кроме того, в Эстонии сохраняются проблемы с потребительским доверием и частным потреблением.

«Индекс потребительского доверия в Эстонии остается самым низким в Балтии уже несколько лет. Его снижению способствуют не только слабая экономика и негативный экономический рост, но и низкие темпы роста зарплат, а также новые налоги и их повышение, что создает у людей ощущение неопределенности. Это, в свою очередь, тормозит частное потребление», - объяснил Видгрен.

При этом снижение процентных ставок способствует росту инвестиций и поддерживает домохозяйства, но не приводит к значительному увеличению потребительских расходов.