Согласно анализу крупнейшей финансовой группы Финляндии OP Grupp, в этом году экономика Эстонии начнет постепенно восстанавливаться, а рост ВВП прогнозируется на уровне 1,7%. Однако глобальная нестабильность может замедлить этот процесс.
Эксперт: экономика Эстонии восстанавливается, но риски растут
«В Эстонии на протяжении долгого времени наблюдался спад экономики, но в конце прошлого года появились первые признаки постепенного восстановления. Это также означает, что экономическая ситуация в странах Балтии начнет снова выравниваться», - отметил старший экономист OP Grupp Йоона Видгрен.
В последние три года в странах Балтии сложилась разная экономическая ситуация: Литва демонстрировала уверенный рост, в Латвии наблюдалась стагнация, а в Эстонии фиксировались отрицательные показатели. Однако по мнению эксперта, эти различия не являются долгосрочными, и в ближайшее время темпы роста экономик трех стран снова станут схожими.
На данный момент положение Эстонии остается хуже, чем у соседей. Ожидается, что уровень инфляции в стране достигнет 4% - выше, чем в Латвии и Литве. Кроме того, в Эстонии сохраняются проблемы с потребительским доверием и частным потреблением.
«Индекс потребительского доверия в Эстонии остается самым низким в Балтии уже несколько лет. Его снижению способствуют не только слабая экономика и негативный экономический рост, но и низкие темпы роста зарплат, а также новые налоги и их повышение, что создает у людей ощущение неопределенности. Это, в свою очередь, тормозит частное потребление», - объяснил Видгрен.
При этом снижение процентных ставок способствует росту инвестиций и поддерживает домохозяйства, но не приводит к значительному увеличению потребительских расходов.
Как и во всем регионе, в Эстонии в этом году ожидают восстановления экспорта. Однако угрозы торговых войн и мировая неопределенность могут этому помешать.
«Глобальная экономика продолжает стабильно расти, объемы торговли достигли рекордных уровней, что создает позитивный фон. Однако риск введения дополнительных тарифов остается серьезной проблемой. Еще большее влияние на экономику может оказать международная нестабильность, затрагивающая как экспорт, так и инвестиции», - отметил Видгрен.
По его словам, подобная ситуация наблюдалась и в начале первого президентского срока Дональда Трампа.
Хотя экономическая нестабильность затрагивает все страны еврозоны, экспорт из стран Балтии в США остается сравнительно низким по сравнению с остальной Европой. В Литве доля экспорта в США составляет около 2,4% от ВВП, в Эстонии и Латвии - около 1,4%.
«Экономики Эстонии и Латвии больше зависят от Северной Европы, тогда как Литва диверсифицировала свой экспорт по регионам. Также на эстонскую экономику сильнее повлияло прекращение экспорта в Россию из-за войны», - заключил эксперт.