Лишившиеся в результате смены состава правящей коалиции постов министров Лаури Ляэнеметс и Рийна Сиккут возвращаются в состав Рийгикогу.
Эдуард Одинец и Прийт Ломп покидают Рийгикогу
Таким образом, изменение состава правительства повлекло за собой и изменения в составе парламента. Ляэнеметс и Сиккут станут членами фракции Социал-демократической партии.
Правление Рийгикогу решило, что в связи с освобождением Лаури Ляэнеметса и Рийны Сиккут от обязанностей членов правительства и восстановлением с 12 марта их полномочий в качестве членов Рийгикогу завершаются полномочия парламентариев Прийта Ломпа и Эдуарда Одинца.
Последним днем работы в парламенте для этих двух замещающих депутатов станет 11 марта.