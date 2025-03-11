Эдуард Одинец и Прийт Ломп покидают Рийгикогу

Таким образом, изменение состава правительства повлекло за собой и изменения в составе парламента. Ляэнеметс и Сиккут станут членами фракции Социал-демократической партии.

Правление Рийгикогу решило, что в связи с освобождением Лаури Ляэнеметса и Рийны Сиккут от обязанностей членов правительства и восстановлением с 12 марта их полномочий в качестве членов Рийгикогу завершаются полномочия парламентариев Прийта Ломпа и Эдуарда Одинца.