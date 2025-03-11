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Эдуард Одинец и Прийт Ломп покидают Рийгикогу

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Эдуард Одинец.
Эдуард Одинец. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Лишившиеся в результате смены состава правящей коалиции постов министров Лаури Ляэнеметс и Рийна Сиккут возвращаются в состав Рийгикогу.

Таким образом, изменение состава правительства повлекло за собой и изменения в составе парламента. Ляэнеметс и Сиккут станут членами фракции Социал-демократической партии.

Правление Рийгикогу решило, что в связи с освобождением Лаури Ляэнеметса и Рийны Сиккут от обязанностей членов правительства и восстановлением с 12 марта их полномочий в качестве членов Рийгикогу завершаются полномочия парламентариев Прийта Ломпа и Эдуарда Одинца.

Последним днем работы в парламенте для этих двух замещающих депутатов станет 11 марта.

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