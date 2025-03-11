Европа пытается отказаться от российского алюминиевого сырья, однако, по оценкам специалистов, этот вопрос остается проблематичным для оружейной промышленности, пишет Yle.
Импорт алюминия из РФ продолжается, несмотря на санкции
Европа пытается снизить свою зависимость от российского алюминиевого сырья, но, несмотря на санкции, импорт алюминия продолжается.
Журналист-расследователь Кнут Рогнеруд называет алюминий хорошим примером сырьевого контроля России над ЕС.
«Авиа-, судо- и автомобилестроение в Европе зависят от российского алюминия, который отличается высоким качеством и прочностью», – констатировал эксперт в интервью Yle.
По его словам, до сих пор сохраняется вопрос, чем же заменить российское сырье.
Европейская комиссия недавно анонсировала санкции против российского необработанного алюминия в ЕС. Для этой меры был установлен переходный период продолжительностью в один год.
Решение Еврокомиссии вызвало критику внутри ЕС. Так, запрет может привести к росту цен на алюминий и негативно повлияет на рынок труда.
До начала развязанной РФ войны большое количество российского алюминия импортировалось и в Финляндию. По данным таможни, в 2020–2021 годах доля российского алюминия составляла около 13 процентов. В 2022 году импорт сократился примерно до пяти процентов, а в 2023 году этот показатель упал ниже одного процента.
Patria не раскрывает происхождение используемого ей сырья
Yle задало вопрос о закупках алюминия партнеру Вооруженных сил Финляндии, оборонно-промышленной компании Patria.
Глава отдела коммуникаций Patria Group Сирье Ахвенлампи-Хювёнен ответила, что объемы закупок алюминия очень невелики.
«Мы осуществляем закупки напрямую или косвенно только через западных поставщиков для двух проектов, детали которых мы не можем комментировать», - заявила она.
В Patria отказались ответить на дополнительные вопросы Yle о происхождении используемого компанией металла или прокомментировать, что для европейской оборонной промышленности означает решение ЕС запретить импорт российского необработанного алюминия.
Российский алюминий предлагают и Финляндии
Purso Oy – один из немногих производителей алюминия в Финляндии. Генеральный директор фирмы Юсси Аро не комментирует, поставляют ли они алюминий финской оборонной промышленности.
По словам Аро, компания в основном использует в качестве сырья переработанный алюминий с собственного плавильного завода.
Использование российского алюминия было прекращено сразу после вторжения РФ в Украину. Компания также имеет алюминиевый завод в Нидерландах.
«Нам предлагали купить дешевый алюминий, происхождение которого, безусловно, стоит искать в России», - сказал он. По словам Аро, это предложение поступило из южных стран.