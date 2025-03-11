Импорт алюминия из РФ продолжается, несмотря на санкции

Европа пытается снизить свою зависимость от российского алюминиевого сырья, но, несмотря на санкции, импорт алюминия продолжается.

Журналист-расследователь Кнут Рогнеруд называет алюминий хорошим примером сырьевого контроля России над ЕС.

«Авиа-, судо- и автомобилестроение в Европе зависят от российского алюминия, который отличается высоким качеством и прочностью», – констатировал эксперт в интервью Yle.

По его словам, до сих пор сохраняется вопрос, чем же заменить российское сырье.

Европейская комиссия недавно анонсировала санкции против российского необработанного алюминия в ЕС. Для этой меры был установлен переходный период продолжительностью в один год.

Решение Еврокомиссии вызвало критику внутри ЕС. Так, запрет может привести к росту цен на алюминий и негативно повлияет на рынок труда.

До начала развязанной РФ войны большое количество российского алюминия импортировалось и в Финляндию. По данным таможни, в 2020–2021 годах доля российского алюминия составляла около 13 процентов. В 2022 году импорт сократился примерно до пяти процентов, а в 2023 году этот показатель упал ниже одного процента.

Patria не раскрывает происхождение используемого ей сырья

Yle задало вопрос о закупках алюминия партнеру Вооруженных сил Финляндии, оборонно-промышленной компании Patria.

Глава отдела коммуникаций Patria Group Сирье Ахвенлампи-Хювёнен ответила, что объемы закупок алюминия очень невелики.