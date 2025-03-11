Действия Дональда Трампа после вступления в должность перевернули устоявшуюся систему мировой политики. Его решения и твиты вынуждают нас беспрестанно следить за потоком новостей и событий. Поэтому стоит кратко систематизировать мысли, чтобы ответить на главный вопрос: что происходит и почему?
РАЙВО ВАРЕ ⟩ Что стоит за метаниями Трампа?
Учитывая нынешнюю близость Илона Маска к президенту и его сверхактивную деятельность, может показаться, что этот мир находится на другой планете. Например, на Марсе. Однако за хаотичными действиями и потоком сообщений угадывается вполне осмысленный фон. Во время предыдущего президентского срока Трампа у него не было четкого плана, и он начал действовать и подбирать кадры уже после вступления в должность, что привело к появлению в его окружении многих представителей старой гвардии республиканцев, пытавшихся его сдерживать - и временами даже успешно.
На этот раз все иначе. Подготовка к победе на выборах шла более системно, чему способствовала и поддержка ключевых фигур так называемой мафии PayPal - как в содержательном, так и в организационном и финансовом смысле. Примером может служить Илон Маск с его колоссальной материальной и структурной поддержкой или серый кардинал группы Питер Тиль, которому удалось продвинуть на пост вице-президента США своего фаворита, - Дж. Д. Вэнса - который прежде резко критиковал Трампа. А ведь Трамп не терпит критики…
Кроме того, стоит отметить резкий разворот экс-скептика в отношении криптовалют: теперь Трамп не только создает благоприятные условия для их распространения, но и участвует в этом лично, выпуская собственные мемкоины. Это также открывает возможность анонимного финансирования его деятельности. Задолго до выборов была запущена масштабная система отбора и оценки кандидатов на ключевые посты в администрации, что значительно ускорило процесс их назначения после смены власти.
Формально независимо от предвыборной кампании в 2023 году в Heritage Foundation была разработана программа Project 2025, политическая инициатива или комплекс планов для будущей администрации. Этот проект предусматривает реорганизацию и сокращение системы государственного управления США, консолидацию исполнительной власти в пользу президента, реформу налоговой системы и более эффективное использование государственных средств. Среди его ключевых пунктов - резкое ограничение иммиграции, сокращение социальных программ, отказ от зеленой повестки в энергетике и ускоренная реиндустриализация Америки.
Для реализации этой стратегии и воплощения давней идеи Трампа был запланирован значительный рост защитных пошлин, а также другие протекционистские и регулятивные меры, направленные на стимулирование экономики.
К этому добавляются позаимствованные у других, но давно циркулирующие в американской политике и теперь вновь оживленные инициативы: стремление присоединить Гренландию и Канаду, установить контроль над Панамским каналом и возглавить обновленную политику в духе Доктрины Монро - концепцию «Америка для американцев», охватывающую богатые природными и человеческими ресурсами страны Северной и Южной Америки.
Если обобщить сказанное, то все кажущиеся хаотичными и импульсивными действия Трампа полностью соответствуют не только его личным взглядам, но и реализации заранее подготовленных системных планов. Просто в типичном для него стиле. Это касается как подбора кадров и внутренней политики, так и стратегии в рамках Департамента эффективности правительства (DOGE): от введения новых тарифов и торговых войн с ближайшими союзниками и партнерами (Канадой, Мексикой и ЕС), до эскалации конфронтации с главным конкурентом, Китаем.
При этом Трамп вновь предъявляет претензии давним азиатским партнерам США, - Японии и Южной Корее - одновременно заигрывая с Индией. Но больше всего тревоги в Европе, особенно в странах Балтии, вызывает его неожиданно односторонний подход к России, предполагающий уступки за счет Украины и наших интересов.
За всем этим можно усмотреть не только стремление определенных групп в США захватить и удержать власть, но и личные особенности Трампа. Его политический стиль, основанный на примитивном транзакционном мышлении, ставит во главу угла исключительно материальную выгоду, а не ценности или принципы.
Дополнительно этот подход подпитывают личные амбиции и тщеславие - будь то стремление оставить след в истории или получить Нобелевскую премию мира. Не последнюю роль играет и жадность: от выпуска персональных мемкоинов до продажи по астрономическим ценам билетов на деловые обеды с бизнесменами.
За этим просматриваются идеи, основанные на выгодном географическом положении США, их ресурсном богатстве и других преимуществах, к которым добавляется обострение ситуации в разных частях мира и растущая поддержка американцами экспансионистских взглядов, особенно в пределах собственного региона.
Эта концепция исходит из необходимости отойти за океаны, укрыться на Американском континенте - в своем роде «Новой Атлантиде» - и позволить другим глобальным игрокам выяснять отношения между собой, вмешиваясь лишь тогда, когда это выгодно. Такой подход не нов: он периодически доминирует в американской политике с XIX века.
Такой подход предполагает поощрение противостояния между конкурирующими центрами силы - Европой, Китаем, Индией и Россией. Главная идея США в этом контексте - попытка отдалить Россию от Китая, ценой чего может стать удовлетворение ее давней амбиции вернуть решающую роль и право вето в архитектуре европейской безопасности, как это было в XIX веке. При этом Вашингтон исходит из того, что Европа вряд ли сможет консолидироваться, а значит, интерес Запада может быть направлен на ее противопоставление России.
Однако у этого подхода есть своя цена - и она полностью соответствует представлениям российской элиты, сформировавшимся еще в конце XIX - начале XX века под влиянием классических школ геополитики. Эта цена - Миттельевропа.
Начавшись с Украины как буферного государства, этот процесс может затронуть и нас: другие приграничные страны. В какой форме и до какой степени - зависит от самих европейцев. Но учитывая нашу продолжающуюся раздробленность и эгоистичную настроенность, путь к настоящей стратегической автономии и восстановлению глобальной конкурентоспособности будет долгим и мучительным. К сожалению, его начало мы уже наблюдаем в ужасающей форме - на примере Украины, где за это платят кровью ее граждан.
Жертва Украины и запоздалое пробуждение Европы
Украина не только дает нам время, но и своим сопротивлением мешает продвижению вышеописанных интересов. Трамп, как всегда, стремится к быстрому результату, чтобы продемонстрировать выполнение своих громких предвыборных обещаний. В своих публикациях в соцсетях он уже прямо заявил: Америка - и он лично - нуждаются в России для решения ряда мировых проблем. При этом он подчеркивает, что учитывать интересы Москвы - абсолютная политическая необходимость, а те, кто этого не понимает, просто не осознают логики его политики.
Станет ли ценой этого понимания урезание Украины - как в политическом, так и в территориальном смысле - с превращением ее в буферное государство? Или же речь идет о грузинском сценарии, при котором через лояльных людей в Киеве Москва получит политический контроль? А может, настанет момент, когда России будет позволено вновь атаковать и окончательно вернуть эту страну под свое влияние?
Судя по текущей ситуации и изложенным выше интересам, для Трампа это не принципиальный вопрос: его политика определяется сиюминутными выгодами. Ярким подтверждением этого служит недавнее ограничение или даже прекращение поставок военной помощи и разведывательной информации Украине, что уже обернулось тяжелыми последствиями для ее обороноспособности.
На этом фоне в Европе, наконец, начинает распространяться осознание: эра мирных дивидендов, извлекающихся под защитным зонтиком Америки и перенаправляющихся на неконкретные нужды, подходит к концу. Даже НАТО с Трампом уже не та организация, какой была прежде.
Приходится всерьез задуматься о строительстве собственной обороны, исходя из того, что США могут больше не прийти на помощь. Об этом свидетельствует череда экстренных переговоров последних месяцев, главным сигналом которых стало укрепление поддержки Украины в ее противостоянии с Россией. Постепенно понимание приходит не только в странах на границе с РФ: если Украина падет, россияне не остановятся - рано или поздно они двинутся дальше, на Запад.
Согласно идее, которая сейчас активно обсуждается в окружении Трампа, в НАТО, вероятно, введут новую трактовку 5-й статьи. В ее рамках страны-члены, не выполняющие обязательства по финансированию обороны (по мнению Трампа, это должно быть 5% ВВП, тогда как Европа готовится согласиться максимум на 3,5% на предстоящем саммите), могут вообще не рассчитывать на защиту США.
Это означает, что европейским союзникам придется искать средства на оборону самостоятельно.
Кроме того, им предстоит в срочном порядке модернизировать и наращивать свои военные мощности, а также увеличивать производство вооружений, поскольку - учитывая последние события - полагаться на поддержку Вашингтона больше нельзя. Первые шаги уже сделаны - в виде обещаний увеличить военные расходы и вывести их из-под ограничений, связанных с бюджетным балансом. Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон высказал готовность расширить ответственность французских ядерных сил в Европе, а лидер победившего на выборах Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц активно продвигает реформу правил финансирования обороны и значительное увеличение военного бюджета.
Обсуждается и выделение Киеву дополнительных многомиллиардных пакетов помощи, но конкретные детали пока остаются неясными. То же касается заявлений Макрона и нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера о возможной отправке миротворцев в Украину - пока эти инициативы остаются на уровне деклараций.
Европа, безусловно, начинает пробуждаться, но готова ли она к быстрым и решительным действиям - вопрос остается открытым.