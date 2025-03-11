РАЙВО ВАРЕ Что стоит за метаниями Трампа?

Такой подход предполагает поощрение противостояния между конкурирующими центрами силы - Европой, Китаем, Индией и Россией. Главная идея США в этом контексте - попытка отдалить Россию от Китая, ценой чего может стать удовлетворение ее давней амбиции вернуть решающую роль и право вето в архитектуре европейской безопасности, как это было в XIX веке. При этом Вашингтон исходит из того, что Европа вряд ли сможет консолидироваться, а значит, интерес Запада может быть направлен на ее противопоставление России.

Однако у этого подхода есть своя цена - и она полностью соответствует представлениям российской элиты, сформировавшимся еще в конце XIX - начале XX века под влиянием классических школ геополитики. Эта цена - Миттельевропа.

Начавшись с Украины как буферного государства, этот процесс может затронуть и нас: другие приграничные страны. В какой форме и до какой степени - зависит от самих европейцев. Но учитывая нашу продолжающуюся раздробленность и эгоистичную настроенность, путь к настоящей стратегической автономии и восстановлению глобальной конкурентоспособности будет долгим и мучительным. К сожалению, его начало мы уже наблюдаем в ужасающей форме - на примере Украины, где за это платят кровью ее граждан.

Жертва Украины и запоздалое пробуждение Европы