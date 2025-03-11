Министр финансов не имеет доступа к секретной информации, которая ему необходима, Михал: «Он заполнит формы»

Премьер-министра, представлявшего парламенту долгосрочную стратегию развития страны, спросили об абсурдной ситуации, при которой министр финансов Лиги не может участвовать во всех обсуждениях оборонных расходов госбюджета, так как у него отсутствует допуск к секретной информации НАТО. Ситуация выглядит нелогично, ведь министр финансов является первым заместителем министра обороны Ханно Певкура (Партия реформ), когда тот, например, уходит в отпуск.