Вт, 11.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Министр финансов не имеет доступа к секретной информации, которая ему необходима, Михал: «Он заполнит формы»

Перевод: Каролина Вертяева
Copy
Премьер-министр Кристен Михал и министр финансов Юрген Лиги.
Премьер-министр Кристен Михал и министр финансов Юрген Лиги. Фото: Madis Veltman

Депутаты Рийгикогу потребовали от премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ) объяснений, почему у министра финансов Юргена Лиги (Партия реформ) нет допуска к секретной информации НАТО. Михал надеется, что Лиги вскоре заполнит соответствующие формы.

Премьер-министра, представлявшего парламенту долгосрочную стратегию развития страны, спросили об абсурдной ситуации, при которой министр финансов Лиги не может участвовать во всех обсуждениях оборонных расходов госбюджета, так как у него отсутствует допуск к секретной информации НАТО. Ситуация выглядит нелогично, ведь министр финансов является первым заместителем министра обороны Ханно Певкура (Партия реформ), когда тот, например, уходит в отпуск.

Сам Лиги объяснил отсутствие допуска чрезмерной детализацией анкеты. «Эта бюрократия вызывает у меня ужас», - пояснил Лиги Õhtuleht. «Мне нечего скрывать, но я опасаюсь допустить ошибку».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх