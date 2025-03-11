Виола Хэмбидж установила уже четвертый рекорд Эстонии в этом году

Ранее 18-летняя спортсменка уже установила национальные рекорды в возрастной категории U20 на короткой дистанции в беге на 300, 600 и 800 метров. Теперь же подопечная Ромета Михкельса вписала в книгу рекордов еще одну главу.

На командном чемпионате Балтии среди юниоров (U20), который прошел в Валмиере, сборная Эстонии одержала уверенную победу, набрав 202 очка и опередив Латвию (167) и Литву (146).

Наиболее значимый результат эстонцы показали в смешанной эстафете 4×400 метров. Квартет в составе Германа Сейре, Хеди Андре, Райна Кирсипуу и Виолы Хэмбидж с большим отрывом опередил латвийских и литовских соперников, установив молодежный рекорд Эстонии в возрастных категориях U20 и U23 на короткой дистанции – 3.30,88.

Предыдущий рекорд Эстонии в категории U20, установленный на этих же соревнованиях год назад, был побит сразу на четыре секунды. При этом до абсолютного рекорда страны среди взрослых не хватило всего 0,31 секунды.

Помимо золота в эстафете, Хэмбидж завоевала еще две индивидуальные медали: стала второй в беге на 200 метров (25,16) и третьей в беге на 60 метров с барьерами (8,81).

В составе сборной Эстонии в Латвии выступала еще одна представительница летней столицы – спортсменка клуба «Пярну Калев» Глория Теэару, которая завоевала бронзу в беге на 60 метров (7,87).