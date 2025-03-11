В прошлом году владельцы карт Maxima Aitäh накопили более 5,5 млн евро бонусных средств, но на сегодняшний день 870 000 евро из этой суммы так и не были использованы. Потратить бонусные деньги можно до 31 марта, оплатив ими покупки в магазинах Maxima.
Время на исходе: у клиентов Maxima осталось почти миллион евро бонусных денег
«Каждый год жители Эстонии экономят миллионы евро, используя карту клиента Maxima. Владельцам Aitäh-карты еженедельно доступны лучшие скидочные предложения, помогающие контролировать расходы на покупки. Кроме того, с каждого чека им начисляется один процент бонусных денег. За последние три года клиенты накопили более пяти миллионов евро, а в этом году сумма достигла рекордных 5,55 млн евро», - рассказала руководитель отдела продаж и маркетинга Maxima Eesti Яаника Терасмаа. Однако остаток бонусных денег в этом году оказался самым низким за последние годы.
«Раньше в начале марта неизрасходованные бонусные средства за прошлый год превышали миллион евро. Сейчас мы видим, что людям экономически сложно, и они стараются использовать все возможные способы, чтобы снизить расходы на повседневные покупки», - пояснила Терасмаа.
Больше всего бонусных денег клиенты накопили в феврале, июне и декабре - в эти месяцы на счета клиентов поступало более 500 000 евро.
«Ежемесячно у нас 450 000 активных пользователей Aitäh-карты, которые посещают магазин в среднем 2,4 раза в неделю. В результате за год на карте может накопиться несколько десятков евро бонусных средств», - отметила Терасмаа.
По состоянию на 11 марта на счетах владельцев карты Aitäh остается 870 000 евро неиспользованных бонусных денег. Их необходимо потратить до конца марта, так как после этого бонусные средства, накопленные в 2024 году, аннулируются.
Бонусные деньги нельзя обменять на наличные, но ими можно оплачивать покупки в Maxima - как полностью, так и частично. Ими можно оплатить покупки на обычной кассе, в кассе самообслуживания или через мобильное приложение.
Помимо использования бонусных денег, клиентам стоит заменить свою старую Aitäh-карту, так как оранжевые карты скоро станут недействительными.
«Мы обновили правила программы лояльности Aitäh. Теперь карту могут оформить все, начиная с 14 лет, а также стали доступны новые безопасные методы идентификации, такие как Smart-ID, Mobiil-ID и ID-карта. В связи с этими изменениями необходимо заменить старую оранжевую карту на новую синюю и обновить личные данные, чтобы максимально экономить и получать персонализированные предложения в будущем», - объяснила Терасмаа.
Физическую карту можно бесплатно заменить в магазинах Maxima. Тем, кто использует только цифровую карту в приложении, менять карту не нужно, но потребуется пройти идентификацию.
Клиенты, обновившие личные данные через Aitäh-самообслуживание или приложение, получат дополнительные преимущества, включая разовую скидку 5% на следующую покупку и 10% скидку ко дню рождения.