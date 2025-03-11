Время на исходе: у клиентов Maxima осталось почти миллион евро бонусных денег

«Каждый год жители Эстонии экономят миллионы евро, используя карту клиента Maxima. Владельцам Aitäh-карты еженедельно доступны лучшие скидочные предложения, помогающие контролировать расходы на покупки. Кроме того, с каждого чека им начисляется один процент бонусных денег. За последние три года клиенты накопили более пяти миллионов евро, а в этом году сумма достигла рекордных 5,55 млн евро», - рассказала руководитель отдела продаж и маркетинга Maxima Eesti Яаника Терасмаа. Однако остаток бонусных денег в этом году оказался самым низким за последние годы.

«Раньше в начале марта неизрасходованные бонусные средства за прошлый год превышали миллион евро. Сейчас мы видим, что людям экономически сложно, и они стараются использовать все возможные способы, чтобы снизить расходы на повседневные покупки», - пояснила Терасмаа.

Больше всего бонусных денег клиенты накопили в феврале, июне и декабре - в эти месяцы на счета клиентов поступало более 500 000 евро.

«Ежемесячно у нас 450 000 активных пользователей Aitäh-карты, которые посещают магазин в среднем 2,4 раза в неделю. В результате за год на карте может накопиться несколько десятков евро бонусных средств», - отметила Терасмаа.

По состоянию на 11 марта на счетах владельцев карты Aitäh остается 870 000 евро неиспользованных бонусных денег. Их необходимо потратить до конца марта, так как после этого бонусные средства, накопленные в 2024 году, аннулируются.