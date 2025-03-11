В понедельник в 17:52 в центр тревоги поступило сообщение о поджоге скамейки в Вильянди, в парке на берегу озера Паала.
Спасателей вызвали тушить загоревшуюся в городском парке скамейку
К моменту прибытия спасателей пожар практически самоликвидировался. На скамейке были найдены частицы обгоревшего мусора; в результате возгорания деревянные детали сиденья скамейки частично обуглились.
Муниципальное предприятие Viljandi Linnahooldus, которое заботится о городских скамейках, оценило сумму ущерба в 150-200 евро.
Представитель управы Вильянди Марион Кютть заявила, что подобные случаи вандализма и вредительства в городе время от времени, увы, происходят. Например, во вторник, 11 марта, управа получила информацию о том, что разбита стеклянная стенка павильона на автобусной остановке «Марамаа».