Спасателей вызвали тушить загоревшуюся в городском парке скамейку

К моменту прибытия спасателей пожар практически самоликвидировался. На скамейке были найдены частицы обгоревшего мусора; в результате возгорания деревянные детали сиденья скамейки частично обуглились.

Представитель управы Вильянди Марион Кютть заявила, что подобные случаи вандализма и вредительства в городе время от времени, увы, происходят. Например, во вторник, 11 марта, управа получила информацию о том, что разбита стеклянная стенка павильона на автобусной остановке «Марамаа».