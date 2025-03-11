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Полиция нашла пропавшего 54-летнего мужчину

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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 54-летнего Имре, который покинул свою квартиру в районе Аннелинн в Тарту.

В понедельник, 10 марта, полиция получила сообщение от соседа, по словам которого, он не видел Имре с 3 марта. Полицейские проверили квартиру Имре, места, где он мог находиться, и побеседовали с его близкими.

В среду, 11 марта, полиция сообщила, что местонахождение Имре установлено. Он был найден в Тарту, и с ним все в порядке.

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