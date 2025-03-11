Сосед забил тревогу: полиция ищет пропавшего неделю назад 54-летнего мужчину

В понедельник, 10 марта, полиция получила сообщение от соседа, по словам которого, он не видел Имре с 3 марта. Полицейские проверили квартиру Имре, места, где он мог находиться, и побеседовали с его близкими, но пока его местонахождение установить не удалось. В настоящее время известно, что Имре может находиться в Курессааре.