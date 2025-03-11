Полиция просит помощи в установлении местонахождения 54-летнего Имре, который покинул свою квартиру в районе Аннелинн в Тарту и до сих пор не вернулся.
Сосед забил тревогу: полиция ищет пропавшего неделю назад 54-летнего мужчину
В понедельник, 10 марта, полиция получила сообщение от соседа, по словам которого, он не видел Имре с 3 марта. Полицейские проверили квартиру Имре, места, где он мог находиться, и побеседовали с его близкими, но пока его местонахождение установить не удалось. В настоящее время известно, что Имре может находиться в Курессааре.
Рост Имре около 175 см, у него худощавое телосложение и вьющиеся волосы. На нем могут быть серая шапка, темная куртка и черные джинсы.
Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Имре, позвонить в Центр тревоги по номеру 112.