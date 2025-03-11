В Пакистане сепаратисты из «Армии освобождения Белуджистана» обстреляли поезд, в котором ехали около 400 человек. Боевики утверждают, что взяли пассажиров в заложники и угрожают убить находящихся в поезде людей, если их требования не будут выполнены, сообщает агентство Reuters.
Боевики в Пакистане обстреляли пассажирский поезд и объявили о захвате заложников
Нападение на поезд компании Jaffar Express, следовавший из города Кветта в Равалпинди, произошло на юго-западе страны, в провинции Белуджистан.
Движение поезда в результате действий боевиков было остановлено. Состав находится в тоннеле, сообщает Reuters. Агентство AFP со ссылкой на представителя полиции пишет, что поезд был остановлен прямо перед тоннелем в горах.
По данным полиции, близ тоннеля был слышен взрыв, а также стрельба. В местности, где был остановлен поезд, отсутствует мобильная связь и доступ в интернет, сообщили Би-би-си местные власти.
В заявлении «Армии освобождения Белуджистана» говорится, что боевики взяли в заложники людей, ехавших в поезде, а также силовиков, которые пытались отбить атаку. В своем заявлении сепаратисты угрожают расправой с заложниками, если полиция и военные не отступят.
Власти пока не подтверждают информацию о заложниках. В результате обстрела поезда ранение получил машинист, сообщает пакистанская полиция.
В полиции сообщили, что к месту, где был остановлен поезд, направлены силы безопасности. Представитель правительства провинции Белуджистан в интервью местному изданию Dawn рассказал об интенсивной перестрелке сил безопасности с боевиками.
Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви осудил нападение на поезд и заявил, что власти не пойдут на уступки «зверям, которые стреляют в ни в чем не повинных пассажиров».
«Армия освобождения Белуджистана» - созданная в начале 1970-х гг. повстанческая организация, которая требует признания независимости Белуджистана и претендует на полный контроль над ресурсами региона. Она признана террористической в целом ряде стран, включая США, Британию и государства ЕС.
В прошлом году боевики АОБ произвели в провинции целую серию смертоносных взрывов.
В ноябре прошлого года десятки человек погибли, и еще десятки получили ранения в результате подрыва поезда на железнодорожной станции Кветта.