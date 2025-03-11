Боевики в Пакистане обстреляли пассажирский поезд и объявили о захвате заложников

Нападение на поезд компании Jaffar Express, следовавший из города Кветта в Равалпинди, произошло на юго-западе страны, в провинции Белуджистан.

Движение поезда в результате действий боевиков было остановлено. Состав находится в тоннеле, сообщает Reuters. Агентство AFP со ссылкой на представителя полиции пишет, что поезд был остановлен прямо перед тоннелем в горах.

По данным полиции, близ тоннеля был слышен взрыв, а также стрельба. В местности, где был остановлен поезд, отсутствует мобильная связь и доступ в интернет, сообщили Би-би-си местные власти.

В заявлении «Армии освобождения Белуджистана» говорится, что боевики взяли в заложники людей, ехавших в поезде, а также силовиков, которые пытались отбить атаку. В своем заявлении сепаратисты угрожают расправой с заложниками, если полиция и военные не отступят.

Власти пока не подтверждают информацию о заложниках. В результате обстрела поезда ранение получил машинист, сообщает пакистанская полиция.

В полиции сообщили, что к месту, где был остановлен поезд, направлены силы безопасности. Представитель правительства провинции Белуджистан в интервью местному изданию Dawn рассказал об интенсивной перестрелке сил безопасности с боевиками.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви осудил нападение на поезд и заявил, что власти не пойдут на уступки «зверям, которые стреляют в ни в чем не повинных пассажиров».

«Армия освобождения Белуджистана» - созданная в начале 1970-х гг. повстанческая организация, которая требует признания независимости Белуджистана и претендует на полный контроль над ресурсами региона. Она признана террористической в целом ряде стран, включая США, Британию и государства ЕС.

В прошлом году боевики АОБ произвели в провинции целую серию смертоносных взрывов.

В ноябре прошлого года десятки человек погибли, и еще десятки получили ранения в результате подрыва поезда на железнодорожной станции Кветта.