Пять лет с начала пандемии Covid-19: каковы позитивные аспекты «крупнейшего психологического эксперимента в истории»?

На пике пандемии правительства предпринимали беспрецедентные меры, объявляя локдауны и отправляя население, по сути, в принудительные карантины, длившиеся по несколько месяцев. В общей сложности локдауны коснулись 2,6 млрд человек.

Разрушительные последствия пандемии до сих пор ощущаются по всему миру, но нет худа без добра, и некоторые аналитики указывают на положительные уроки, которые удалось извлечь из этого мрачного периода.

Так, по словам специалиста по стрессу и травмам, а в прошлом - профессора Брюссельского свободного университета Элке ван Хооф, локдауны стали «крупнейшим психологическим экспериментом в истории».

Мы отобрали четыре самых, на наш взгляд, позитивных аспекта, которые можно рассматривать в качестве наследия того сложного периода.

Прорыв в технологиях производства вакцин

Ученым понадобилось всего девять месяцев на разработку эффективной вакцины от ковида (вируса Sars-Cov-2). И добились они этого благодаря технологии, которая совершила революцию в области прививок во всем мире.

Синтетический РНК-мессенджер (мРНК, транспортно-матричная РНК) уже и так несколько лет изучался в качестве эффективного механизма для разработки программ массовой вакцинации, но эта разработка резко ускорилась с приходом пандемии ковида.

Ученым понадобилось всего девять месяцев на разработку эффективной вакцины от ковида. Фото: Eero Vabamägi

Компании Pfizer (США) совместно с BioNtech (Германия) и Moderna (США) в своих исследованиях применили механизм мРНК для создания вакцины в рекордные сроки, что позволило миллионам людей сделать прививки, защитившие их от наихудших последствий вируса.