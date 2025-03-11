«Тогда каждый день что-то случалось, но жизнь шла дальше», - сказала, вспоминая военное время, демограф и статистик Эне-Маргит Тийт, которая 81 год назад пережила мартовскую бомбардировку, уничтожившую значительную часть Таллинна.
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Как пережили мартовскую бомбардировку в таллиннском роддоме?
Историк и почетный профессор университета Торонто Юри Кивимяэ отметил, что в начале 1944 года в Таллинне проживало около 133 000 человек: в основном пожилые люди, женщины и маленькие дети. Многие мужчины были мобилизованы в немецкую или советскую армию, поэтому, по словам Кивимяэ, беременных женщин в городе было немного.