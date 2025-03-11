Как пережили мартовскую бомбардировку в таллиннском роддоме?

Историк и почетный профессор университета Торонто Юри Кивимяэ отметил, что в начале 1944 года в Таллинне проживало около 133 000 человек: в основном пожилые люди, женщины и маленькие дети. Многие мужчины были мобилизованы в немецкую или советскую армию, поэтому, по словам Кивимяэ, беременных женщин в городе было немного.