Более 4000 обращений за год: чем занималась Инспекция по защите данных

Наиболее частыми стали вопросы, связанные с трудовыми отношениями, однако жалобы чаще всего касались защиты прав личности и здравоохранения. Кроме того, много обращений поступало по поводу систем видеонаблюдения - как на частной территории, так и в квартирных товариществах и на рабочих местах. Эти данные были опубликованы во вторник в ежегодном отчете AKI.

Генеральный директор AKI Пилле Лехис в предисловии к отчету подчеркнула, что повышение осведомленности - ключевая задача, а приоритетами этого года станут знания, компетентность, открытость и сотрудничество.

Количество обучающих мероприятий, проводимых инспекцией, выросло на 51 процентов по сравнению с 2023 годом: всего было организовано 47 тренингов, а также проведено 64 очных консультации. Интерес к обучению и консультированию продолжает расти, что, по словам Лехис, свидетельствует о стремлении к более тесному взаимодействию.

«Государство должно подавать пример, ведь именно публичный сектор может показать, что защита данных - это не просто бюрократическая формальность, а важная часть современного и прозрачного управления. Наша цель - изменить отношение к этому вопросу и помочь понять, что учет требований по защите данных на базовом уровне лишь упрощает процессы и укрепляет доверие», - отметила Лехис.

В 2024 году AKI инициировала 12 надзорных разбирательств и наложила штрафы на общую сумму 79 100 евро. В начале 2025 года к ним добавился штраф в размере 85 000 евро, вынесенный по делу Asper Biogene.

Однако, по словам Лехис, процесс наложения штрафов оказался сложнее, чем ожидалось.

«Одна из наших главных задач на ближайшие годы - добиться правовой ясности: возможно ли и каким образом наше производство по делам о проступках может применять штрафы в соответствии с Общим регламентом по защите данных», - пояснила она.

В 2023 году в AKI поступило 184 сообщения о нарушениях, в результате которых утечке подверглись данные около 910 000 человек.

«Все чаще говорят не только о защите данных, но и о защите основных прав, а иногда даже о правах человека в цифровом мире. Сегодня защита персональных данных охватывает гораздо более широкий круг вопросов, чем десять лет назад», - подчеркнула Лехис.