Несмотря на санкции, российские производители продолжают получать значительные доходы от экспорта в ЕС - в прошлом году эта сумма превысила 2,5 миллиарда евро. Это свидетельствует о слабой эффективности ограничений и существующих исключениях, которые позволяют российской металлургии выходить на рынок Евросоюза, сообщает украинское информационное агентство GMK Center.

«Наибольшие объемы поставок пришлись на полуфабрикаты - их купили 3,15 млн т. Ключевыми потребителями российских полуфабрикатов были Бельгия, Италия, Дания и Чехия - 425,65 тыс. т (+11%). Также страны ЕС импортировали из РФ 1,03 млн т чугуна, и 1,04 млн т железа прямого восстановления (DRI)», - указывает издание.

Таким образом, несмотря на санкции, Европа продолжает импортировать значительные объемы российской металлопродукции. Некоторые страны, особенно Италия, Бельгия и Чехия, по-прежнему активно закупают российские металлы.

Ввоз этих металлов из России в Европейский союз не запрещен законом. Под санкции, например, попадает импорт меди.

«Украина, как кандидат и будущий член единого европейского экономического пространства, могла бы заместить российских поставщиков. Украинские производители способны нарастить выпуск и экспорт полуфабрикатов, чугуна и DRI, что позволило бы ЕС уменьшить зависимость от российского сырья и одновременно поддержать экономику Украины. Однако для этого необходимы как дополнительные инвестиции в производственные мощности, так и политическая воля европейских стран», - резюмирует издание.

Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что в 2023 году Россия экспортировала в ЕС продукцию горнодобывающего и металлургического комплекса на сумму три миллиарда евро, а за девять месяцев 2024 года - еще на 2,1 миллиарда евро. В связи с этим, по его мнению, необходимо отменить санкционные исключения для ряда российских товаров, особенно металлургической продукции.

Он напомнил, что предприятия горнодобывающего и металлургического комплекса напрямую поддерживают военную промышленность России. Например, принадлежащий олигарху Владимиру Лисину концерн NLMK поставляет в ЕС металлургические плиты, одновременно оставаясь монопольным производителем специальной электротехнической стали, имеющей критическое значение для оборонного сектора России.