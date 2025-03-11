Руководитель предприятия по производству эко-мороженого La Muu Расмус Раск считает, что проблема эстонских предпринимателей заключается не в налоге на прибыль, а в непомерно высоких налогах на рабочую силу, которые приходится платить даже тогда, когда прибыли нет.
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Владелец La Muu: проблема предпринимателей – не налог на прибыль
«Я думаю, что большинство компаний были бы рады платить разумный госналог со своей прибыли. Налог на прибыль в размере нескольких процентов - это определенно не то, что могло бы вызвать возмущение компаний, - настолько низка ставка налога», - сказал Раск.