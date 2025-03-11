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Владелец La Muu: проблема предпринимателей – не налог на прибыль

Перевод: София Солдатенко
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Основатель и владелец La Muu Расмус Раск.
Основатель и владелец La Muu Расмус Раск. Фото: Joakim Klementi

Руководитель предприятия по производству эко-мороженого La Muu Расмус Раск считает, что проблема эстонских предпринимателей заключается не в налоге на прибыль, а в непомерно высоких налогах на рабочую силу, которые приходится платить даже тогда, когда прибыли нет.

«Я думаю, что большинство компаний были бы рады платить разумный госналог со своей прибыли. Налог на прибыль в размере нескольких процентов - это определенно не то, что могло бы вызвать возмущение компаний, - настолько низка ставка налога», - сказал Раск.

Он добавил, что больше всего предпринимателей изматывают высокие налоги на рабочую силу, которые необходимо платить независимо от того, получает компания прибыль или нет.

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