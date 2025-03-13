Эстонские операторы сотовой связи отчитываются о скоростных рекордах домашнего проводного интернета. Недавно Elisa сообщила, что теперь обеспечивает самое быстрое интернет-соединение в Эстонии. Другие операторы не согласились. Но основной вопрос в том, что важнее для потребителя - скорость или цена?
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Наперегонки: эстонские операторы связи опутываются оптоволокном
Elisa недавно сообщила о своих достижениям в области сверхскоростного интернета - оператор запустил новый пакет оптоволоконного доступа, обеспечивающий скорость получения и отправки данных до 2500 Мбит/с. В компании утверждают, что это «самое быстрое интернет-решение» в стране.