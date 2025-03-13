Наперегонки: эстонские операторы связи опутываются оптоволокном

Проводное подключение, как правило, надежнее и быстрее, но не всегда удобно.

Эстонские операторы сотовой связи отчитываются о скоростных рекордах домашнего проводного интернета. Недавно Elisa сообщила, что теперь обеспечивает самое быстрое интернет-соединение в Эстонии. Другие операторы не согласились. Но основной вопрос в том, что важнее для потребителя - скорость или цена?