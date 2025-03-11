Министры финансов ЕС: скачок в расходах на оборону требует новых бюджетных правил

Министры финансов подчеркнули серьезность сложившейся на сегодня ситуации и поддержали идею введения гибкости. Обеспечение обороноспособности является приоритетом для Европы и Эстонии. Особый режим расходов на оборону при расчете дефицита поможет быстрее достичь уровня, способствующего укреплению безопасности.

«Теперь, когда США вместо союзнических отношений с Западом настроены на отношения с Россией, в Европе уже не может быть места сомнениям в необходимости решительно увеличить расходы на оборону. Более гибкие правила - это то, чего хотят все. В то же время нынешняя ситуация напоминает о том, что финансовая устойчивость является составной частью безопасности и что государственная оборона не может быть построена на исключениях на постоянной основе», - сказал министр финансов Юрген Лиги.

Дополнительная гибкость - это временная мера, поскольку в долгосрочной перспективе планирование расходов на оборону также является нормальной частью процесса бюджетной отчетности, а ее финансирование должно быть устойчивым.

Еще одной важной темой стала конкурентоспособность европейского бизнеса, в том числе упрощение отчетности. 26 февраля Европейская комиссия представила пакет предложений по упрощению отчетности, одной из частей которого является отсрочка введения обязательств по устойчивому развитию. Отсрочка должна быть использована для того, чтобы более тщательно продумать, кто и о чем должен отчитываться и как собрать необходимые данные с наименьшим расходом сил и средств.

«Существует консенсус по поводу необходимости упростить отчетность, и мы работаем над этим на европейском и эстонском уровнях. Отсрочка введения отчетности по устойчивому развитию сейчас необходима, чтобы дать время на упрощение. Но за этой отчетностью, которая была начата много лет назад, также стоят проблемы, которые необходимо решить. Упрощение, конечно, не означает отказ от целей защиты окружающей среды, ответственности и честной конкуренции», - сказал министр финансов.

Отсрочка не должна упускать из виду цели защиты окружающей среды, и необходимо обеспечить честную конкуренцию, учитывая, что некоторые компании уже вложили время, рабочую силу и деньги. В соответствии с предложением Комиссии ЕС, число отчитывающихся предприятий в Эстонии сократится примерно до 30-40 компаний.