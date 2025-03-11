В первый понедельник марта сотрудники Раквереского отделения полиции пристально следили за соблюдением скоростного режима. Картина была печальная: было поймано 26 нарушителей правил дорожного движения.
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Рейд на участке шоссе Таллинн-Нарва: полиция поймала почти 30 лихачей
Хотя контроль за дорожным движением осуществлялся по всей территории уезда, особое внимание уделялось участку шоссе Таллинн-Нарва. «Этот участок был выбран, поскольку это основная государственная автомагистраль, а плотность движения на этой дороге высокая», - прокомментировал дежурный руководитель патрульной службы Вейко Оськин.