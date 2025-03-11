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Рейд на участке шоссе Таллинн-Нарва: полиция поймала почти 30 лихачей

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Полиция поймала 26 водителей, которые превысили скорость. Фото иллюстративное.
Полиция поймала 26 водителей, которые превысили скорость. Фото иллюстративное. Фото: Ain Liiva

В первый понедельник марта сотрудники Раквереского отделения полиции пристально следили за соблюдением скоростного режима. Картина была печальная: было поймано 26 нарушителей правил дорожного движения.

Хотя контроль за дорожным движением осуществлялся по всей территории уезда, особое внимание уделялось участку шоссе Таллинн-Нарва. «Этот участок был выбран, поскольку это основная государственная автомагистраль, а плотность движения на этой дороге высокая», - прокомментировал дежурный руководитель патрульной службы Вейко Оськин.

«У нас уже несколько дней стоит солнечная весенняя погода, и мы уже заметили ситуацию, когда наблюдается тенденция к превышению допустимой скорости. Так происходит из года в год, когда количество нарушителей резко возрастает в первые солнечные дни с сухим асфальтом», - сказал он.

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