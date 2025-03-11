Ранним утром во вторник дрон врезался в фасад жилого дома, и война, которую Россия ведет против Украины, буквально ворвалась в дом москвички Светланы, живущей в юго-восточном пригороде столицы.
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«Мы не знаем, что делать»: дроновая атака Украины посеяла панику в Москве
Для большинства россиян полномасштабное вторжение Москвы, продолжающееся уже более трех лет, оставалось чем-то далеким, существующим в основном на экранах телевизоров. Несмотря на военную пропаганду и мобилизацию, российские власти старались держать общество в стороне от смертей и разрушений, особенно в Москве и ее окрестностях.