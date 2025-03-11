ЦИФРЫ Министры, покинувшие правительство, щедро наградили своих советников

По решению Хартман, ее советники - Кая Пийрфельдт и Неэме Суур получили по 5925 евро, а Кертту Калдоя - 3 700 евро. Кристийна Марипуу, работавшая с неполной нагрузкой, получила 2000 евро, Райго Яху - 1900 евро и Марика Саар - 1510 евро.

Советник министра здравоохранения Рийны Сиккут Расмус Синивеэ получил при увольнении премию по результатам работы в размере месячной зарплаты, или 3600 евро, из этой суммы еще будут вычтены налоги.

«Премия основана на достижении целей, установленных в начале предыдущего года, и выплачивается советнику по окончании его работы. В конце прошлого и начале этого года советнику не выплачивался аванс», - пояснила руководитель отдела коммуникаций Министерства социальных дел Карин Вяльямяэ.

Советники министра инфраструктуры Владимира Света - Алина Адер, Иван Лаврентьев и Марис Силла - также получат ежемесячное пособие в размере 3600 евро каждый.

Марис Неэро, Эймар Велдре, Анн-Мари Нерги и Воотеле Пяй, советники министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, не получили выходного пособия или премий по итогам работы, но имеют право на компенсацию за неиспользованные дни отпуска в соответствии с Законом о трудовых договорах.

Во вторник утром по предложению премьер-министра Кристена Михала президент Алар Карис освободил от должности четырех министров от Социал-демократической партии: министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, министра здравоохранения Рийну Сиккут, министра по делам регионов и сельского хозяйства Пирет Хартман и министра инфраструктуры Владимира Света.