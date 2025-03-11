Во вторник днем в Раквере поступил сигнал о подозрительном поведении водителя фургона возле торгового центра Kroonikeskus. На место выехали полицейские, с собой они взяли служебную собаку.
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Видео ⟩ Неадекватный водитель фургона оказался в состоянии наркотического опьянения
По словам руководителя патрульного отдела полиции Раквере Тауно Веттика, в районе двух часов дня в Центр тревоги поступил звонок о фургоне с включенными аварийными огнями, водитель которого вел себя неадекватно у торгового центра. Звонивший предположил, что водитель может быть в состоянии алкогольного опьянения.