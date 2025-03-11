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Видео Неадекватный водитель фургона оказался в состоянии наркотического опьянения

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Фото статьи
Фото: Pilt videost

Во вторник днем в Раквере поступил сигнал о подозрительном поведении водителя фургона возле торгового центра Kroonikeskus. На место выехали полицейские, с собой они взяли служебную собаку.

По словам руководителя патрульного отдела полиции Раквере Тауно Веттика, в районе двух часов дня в Центр тревоги поступил звонок о фургоне с включенными аварийными огнями, водитель которого вел себя неадекватно у торгового центра. Звонивший предположил, что водитель может быть в состоянии алкогольного опьянения.

«Полиция быстро отреагировала и обнаружила водителя на парковке. Поскольку он вел себя странно, его состояние было проверено на месте, - рассказал Веттик. - Алкоголь в крови 27-летнего водителя не обнаружен, но наркотест оказался положительным. Мужчину отправили в медицинское учреждение для дальнейшего обследования и оценки состояния здоровья, а по факту инцидента начато расследование».

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