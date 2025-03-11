Вы его видели? 17-летний Фреди пропал после встречи с друзьями

Полиция разыскивает 17-летнего Фреди, пропавшего в уезде Пыльвамаа, и обращается за помощью ко всем, кто мог его видеть.

11 марта полиция получила сообщение о том, что после ночи с пятницы на субботу 17-летний Фреди не вернулся домой на улицу Пихлака в Пыльва. Последний раз его видели около двух часов ночи 7 марта возле молочного комбината в Пыльва. Друзья двинулись дальше, но Фреди с ними не пошел. Куда он отправился - неизвестно.

Полиция уже опросила подростков, которые были с ним в ту ночь, а также других возможных свидетелей. Проверены места, куда Фреди мог направиться, а также обследована территория вокруг молочного комбината на случай, если юноша там оказался в беде. Однако пока поиски не дали результатов, и работа по его розыску продолжается.

Известно, что Фреди в последние дни не пользовался мобильным телефоном, он отключен. Также не зафиксировано транзакции по его банковской карте.

Рост Фреди около 180 см, он худощавого телосложения, с каштановыми волосами. На момент исчезновения он был одет в темно-серую куртку, светло-серую толстовку, красную рубашку, коричневые брюки и коричневые ботинки.

Если у вас есть информация о местонахождении Фреди или о том, куда он мог отправиться, полиция просит сообщить по телефону 112.