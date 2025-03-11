Полиция разыскивает 17-летнего Фреди, который не вернулся домой после ночи с 6 на 7 марта.
Вы его видели? ⟩ 17-летний Фреди пропал после встречи с друзьями: полиция не исключает, что он мог попасть в беду
Полиция разыскивает 17-летнего Фреди, пропавшего в уезде Пыльвамаа, и обращается за помощью ко всем, кто мог его видеть.
11 марта полиция получила сообщение о том, что после ночи с пятницы на субботу 17-летний Фреди не вернулся домой на улицу Пихлака в Пыльва. Последний раз его видели около двух часов ночи 7 марта возле молочного комбината в Пыльва. Друзья двинулись дальше, но Фреди с ними не пошел. Куда он отправился - неизвестно.
Полиция уже опросила подростков, которые были с ним в ту ночь, а также других возможных свидетелей. Проверены места, куда Фреди мог направиться, а также обследована территория вокруг молочного комбината на случай, если юноша там оказался в беде. Однако пока поиски не дали результатов, и работа по его розыску продолжается.
Рост Фреди около 180 см, он худощавого телосложения, с каштановыми волосами. На момент исчезновения он был одет в темно-серую куртку, светло-серую толстовку, красную рубашку, коричневые брюки и коричневые ботинки.
В последние дни полиция собрала много информации от друзей и знакомых Фреди о его планах. «Были проверены записи с камер видеонаблюдения, где видно Фреди в ночь на 8 марта незадолго до исчезновения. Также были проверены сообщения о том, что его якобы видели после 8 марта в Пыльва, Выру, Тарту и других местах, но ни одна из этих информаций не подтвердилась. Полиция проанализировала видеозаписи, а также лично обследовала различные адреса, заброшенные дома, промышленные площадки, берега озер и лесов, а также другие места. В последние дни полиции помогают волонтеры, которые работают в основном на местности, проверяя места, куда в повседневной жизни редко кто заглядывает», - рассказал руководитель Пыльваского отделения полиции Калле Валл.
Он отметил, что Фреди пропал в ночь на 8 марта примерно в час ночи, когда разошелся с двумя друзьями. «После этого он больше не отвечал на звонки, не использовал банковскую карту, не заходил в свои аккаунты в соцсетях. До сих пор не найдено ни одной зацепки о его передвижениях после 8 марта. Полиция рассматривает различные версии, и работа по ним продолжается. Однако наиболее вероятно, что Фреди мог попасть в беду, передвигаясь ночью по местности после того, как остался один», - считает опытный полицейский.
В выходные поиски продолжатся совместно с волонтерами в окрестностях Пыльва, будет проведено тщательное обследование местности с привлечением служебных собак.
Полиция также обращается к жителям улиц Яама, Вабрику, Кастани, Техника, Сави, Каазику, Пихлака, Куузе, Лина, Роози и Вахтра с просьбой проверить свои участки, хозяйственные постройки, подвалы, территории за живыми изгородями и другие укромные места, где человек в беде мог бы попытаться укрыться от холода.
Если у кого-либо есть любая информация, которая могла бы помочь в поисках Фреди, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.
Полиция также выражает благодарность всем, кто предоставил полезные сведения и принял участие в поисках Фреди.