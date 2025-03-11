Руководитель Europark Кароль Кованен считает, что двухпроцентный налог на прибыль в текущих условиях является второстепенным вопросом с точки зрения выживания компаний и международной конкурентоспособности.
Глава Europark: компании могли бы предложить способы увеличения налоговых платежей
Кованен считает, что устойчивый бизнес должен справиться с таким изменением: «Безусловно, есть исключения, но в целом жизнеспособная компания должна справиться с двухпроцентным колебанием, независимо от того, на какую статью учета ляжет этот расход». Он добавил, что если бизнес-модель настолько хрупкая, что компания этого не выдерживает, то ее крах - вопрос времени, вне зависимости от налога на прибыль. «Думая о том, на что нашему государству нужны деньги, эти два процента были слишком маленькими и запоздалыми», - отметил Кованен.
Отмена налога на прибыль не вызывает у Кованена радости, скорее у него есть вопрос к правительству - каков альтернативный план? «Он должен быть значительно более решительным и осуществимым быстрее, чем символический налог на прибыль, вступающий в силу в 2026 году. Правительство должно быть способно прямо и без увиливаний назвать сумму, которая необходимо государству, и объяснить, как она будет использована», - заявил Кованен.
Europark ожидает от правительства более решительных действий в управлении кризисом и приоритезации интересов государства. «Мне кажется, что нас сейчас ведут технократы мирного времени. Нам нужны лидеры кризисного времени, которые не заботятся о своей популярности и положении», - подчеркивает Кованен. Он видит потребность в лидерах, готовых принимать трудные решения, даже если они непопулярны. «В трудные времена необходимо принимать сложные решения, которые никогда не будут популярными», - добавил он.
Кроме того, от правительства ожидается ясность в вопросе финансирования государственной обороны. «Нам нужны деньги на оборону. Значительно больше и значительно быстрее, чем двухпроцентный налог на прибыль или налог на автомобили. Я ожидаю от правительства, что интересы государства будут поставлены выше партийных интересов. Забудьте о местных выборах этого года и парламентских выборах через два года. Забудьте о рейтингах», - говорит Кованен.
Он призывает к конструктивной оппозиции и активному вкладу бизнеса в улучшение финансового состояния государства: «Политическая оппозиция тоже могла бы быть конструктивной и прекратить всеобщее осуждение. Бизнесу стоит удивить и предложить способы, как они могут платить больше налогов».
Не беспокоится о росте или спаде экономики
«Как предприниматель, я должен уметь справляться с любой ситуацией, подъемы и спады - неотъемлемая часть ведения бизнеса. Важно быть быстрым и гибким. Несколько лет назад, во время кризиса, когда были введены ограничения на передвижение, наш оборот упал более чем на 80 процентов всего за выходные, денежные потоки долгое время оставались многократно отрицательными», - говорит глава Europark.
Сегодня, по словам Кованена, компания растет примерно на 10 процентов в год и находится на пути к годовому обороту в 20 миллионов и прибыли около 2 миллионо: «Конечно, в сфере услуг гораздо проще маневрировать, чем в капиталоемких производственных отраслях, где радиусы поворота значительно длиннее. Тем не менее, в мире существует бесчисленное количество худших условий для ведения бизнеса, чем у нас в Эстонии. Так что меньше жалоб, больше креативности и инициативы при адаптации бизнес-моделей».