Глава Europark: компании могли бы самостоятельно предложить способы увеличения налоговых платежей

Кованен считает, что устойчивый бизнес должен справиться с таким изменением: «Безусловно, есть исключения, но в целом жизнеспособная компания должна справиться с двухпроцентным колебанием, независимо от того, на какую статью учета ляжет этот расход». Он добавил, что если бизнес-модель настолько хрупкая, что компания этого не выдерживает, то ее крах - вопрос времени, вне зависимости от налога на прибыль. «Думая о том, на что нашему государству нужны деньги, эти два процента были слишком маленькими и запоздалыми», - отметил Кованен.

Отмена налога на прибыль не вызывает у Кованена радости, скорее у него есть вопрос к правительству - каков альтернативный план? «Он должен быть значительно более решительным и осуществимым быстрее, чем символический налог на прибыль, вступающий в силу в 2026 году. Правительство должно быть способно прямо и без увиливаний назвать сумму, которая необходимо государству, и объяснить, как она будет использована», - заявил Кованен.

Europark ожидает от правительства более решительных действий в управлении кризисом и приоритезации интересов государства. «Мне кажется, что нас сейчас ведут технократы мирного времени. Нам нужны лидеры кризисного времени, которые не заботятся о своей популярности и положении», - подчеркивает Кованен. Он видит потребность в лидерах, готовых принимать трудные решения, даже если они непопулярны. «В трудные времена необходимо принимать сложные решения, которые никогда не будут популярными», - добавил он.