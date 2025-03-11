«То, как Кристен Михал (Партия реформ) меняет состав своего коалиционного правительства, явно противоречит Конституции Эстонии», - заявил один из авторов текста Конституции Эстонии Юри Адамс.
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Юри Адамс: действия премьер-министра Кристена Михала противоречат Конституции Эстонии
Член Конституционной Ассамблеи Юри Адамс объяснил, что в мире существует три типа демократических систем: президентская, как в США, полупрезидентская, как во Франции, и парламентская, как в большинстве стран Европы, включая Эстонию.