ГАЛЕРЕЯ Правление «Отечества»: премьер-министр должен незамедлительно уйти в отставку

«Премьер-министр должен был представить президенту заявление об отставке своего кабинета, а не ограничиваться лишь увольнением министров-социал-демократов. Этот шаг соответствовал бы духу Конституции и отражал бы принципиальные изменения в составе нынешней коалиции. Необходимость такого шага ранее подчеркивал и один из авторов Конституции Юри Адамс», - отметили в «Отечестве».