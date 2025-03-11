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ГАЛЕРЕЯ Правление «Отечества»: премьер-министр должен незамедлительно уйти в отставку

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Партия «Отечество» считает, что во вторник утром Кристен Михал отказался брать на себя ответственность.

«Премьер-министр должен был представить президенту заявление об отставке своего кабинета, а не ограничиваться лишь увольнением министров-социал-демократов. Этот шаг соответствовал бы духу Конституции и отражал бы принципиальные изменения в составе нынешней коалиции. Необходимость такого шага ранее подчеркивал и один из авторов Конституции Юри Адамс», - отметили в «Отечестве».

Правление «Отечества» призывает премьер-министра незамедлительно подать в отставку.

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