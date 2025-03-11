В понедельник и вторник министр иностранных дел Маргус Цахкна посетил с визитом Париж, где подчеркнул, что нельзя премировать Россию возвращением замороженных активов.
Цахкна: замороженные активы России возвращать нельзя
Цахкна встретился с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро и министром по европейским делам Бенжаменом Хаддадом, чтобы обсудить прежде всего вопросы помощи Украине и европейской безопасности. В понедельник Цахкна вместе с министром Хаддадом открыл эстонский бизнес-центр.
Цахкна поблагодарил Францию за ее вклад в безопасность Балтийского региона и коллективную оборону НАТО, на встречах также подробно обсудили укрепление экономических связей между Эстонией и Францией, чему, несомненно, будет способствовать недавно открытый в посольстве Эстонии бизнес-центр.
В ходе встреч Цахкна заявил, что Европа должна делать больше и работать быстрее, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии.
«Только когда Украина будет находиться на сильной позиции, в результате переговоров можно будет достичь справедливого и прочного мира и положить конец империалистическим амбициям России», - сказал Цахкна. Министр иностранных дел также поблагодарил Францию за ее лидерство в разработке гарантий безопасности для Украины.
Министр иностранных дел добавил, что главным приоритетом сейчас является продолжение экономического давления на Россию.
«Сейчас перед Европой стоит судьбоносное решение. Использовать ли замороженные российские государственные активы на сумму более 200 млрд евро на благо Украины или рискнуть тем, что Россия вернет эти активы всего через несколько месяцев, - сказал Цахкна, имея в виду, что в июне Европейскому союзу, возможно, не удастся продлить санкции против России и сохранить российские государственные активы замороженными из-за противодействия некоторых стран-членов. - Я убежден, что правильным решением будет позволить использовать эти активы для укрепления Украины, а не для премирования агрессора».
На встречах также обсуждалась европейская безопасность. По словам министра Цахкна, Россия была и остается самой серьезной угрозой в сфере безопасности для всей Европы, поэтому необходимо укреплять сдерживание и оборону, а также ликвидировать существующие пробелы в потенциале путем увеличения расходов на оборону.
«Европа должна твердо стоять на ногах и работать над тем, чтобы быть готовой успешно ответить на нынешние и будущие вызовы», - сказал Цахкна.
Во вторник министр иностранных дел также встретился с влиятельными французскими членами аналитических центров и журналистами в Париже и принял участие в конференции по безопасности Paris Defence and Strategy Forum 2025, где его сопровождал генерал сухопутных войск Филипп Дельбо.