Цахкна: замороженные активы России возвращать нельзя

Цахкна встретился с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро и министром по европейским делам Бенжаменом Хаддадом, чтобы обсудить прежде всего вопросы помощи Украине и европейской безопасности. В понедельник Цахкна вместе с министром Хаддадом открыл эстонский бизнес-центр.

Цахкна поблагодарил Францию за ее вклад в безопасность Балтийского региона и коллективную оборону НАТО, на встречах также подробно обсудили укрепление экономических связей между Эстонией и Францией, чему, несомненно, будет способствовать недавно открытый в посольстве Эстонии бизнес-центр.

В ходе встреч Цахкна заявил, что Европа должна делать больше и работать быстрее, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии.

«Только когда Украина будет находиться на сильной позиции, в результате переговоров можно будет достичь справедливого и прочного мира и положить конец империалистическим амбициям России», - сказал Цахкна. Министр иностранных дел также поблагодарил Францию за ее лидерство в разработке гарантий безопасности для Украины.

Министр иностранных дел добавил, что главным приоритетом сейчас является продолжение экономического давления на Россию.