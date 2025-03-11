США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня и возобновлении военной помощи

«Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон при условии его принятия и выполнения Российской Федерацией, - говорится в общем заявлении по итогам встречи делегаций Украины и США. - Соединенные Штаты уведомят Россию, что ее взаимные действия являются ключом к достижению мира».

В заявлении также написано, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и возобновляют военную помощь Украине.

Делегации также обсудили важность гуманитарных усилий в рамках мирного процесса, включая обмен военнопленными, освобождение задержанных гражданских лиц и возвращение насильственно перемещенных украинских детей в ходе режима прекращения огня.

«Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины», - написано в заявлении.

Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация подчеркнула, что европейские партнеры должны быть вовлечены в мирный процесс.

«В завершение президенты обеих стран договорились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критически важных минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность страны», - сказано в общем заявлении.