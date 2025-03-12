- Соцдемы спасли проект Rail Baltica
- Правые партии готовят спектакль
Почему не устояла коалиция с участием социал-демократов? Какие ошибки были допущены? Как соцдемы намерены действовать дальше?
Почему не устояла коалиция с участием социал-демократов? Какие ошибки были допущены? Как соцдемы намерены действовать дальше?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире экс-министр инфраструктуры Владимир Свет (Социал-демократическая партия).
Выдержки из беседы:
– Что изменится в экономике при новой коалиции?
– Видимо, будет отменен двухпроцентный налог на прибыль предприятий. Это означает, что нагрузка на обычного налогоплательщика увеличится, либо сократится количество предоставляемых государством услуг.
Убежден, что был бы в Эстонии ступенчатый подоходный налог, как во многих других странах, не понадобился бы и налог на прибыль.
Сейчас правительство примет решение о взятии большого кредита на оборону. Ровно то же самое мы предлагали летом, но тогда наши партнеры от этого отказались.
Доля прямых расходов в гособорону сократится, поскольку покроется кредитом. Сэкономленные средства, возможно, распределят на инвестиции. Надеюсь, что часть из них пойдет в дороги.
С другой стороны, станет возможным осуществление давней мечты Парии реформ об отмене налогового «горба». Этот шаг обойдется примерно в 500 млн евро в год. И это при том, что расходы на дороги составляют примерно 170 млн евро в год.
– Ожидали ли соцдемы ремонта правительства? Почему развалилась коалиция?
– Главная причина – очевидна. Это низкие рейтинги как Партии реформ, так и партии «Ээсти 200» (на двоих 19% – прим. ред.). Оттолкнув своего партнера, они попытаются вдохнуть новое дыхание в правительство.
Полагаю, что определенную роль сыграли и те решения, которые были приняты на совете ЕС. Благодаря им появилась возможность переиграть расходы на оборону и весь налоговый пакет.
Новые налоги вводились с целью покрытия роста расходов на оборону. Оплатить их за счет кредита, согласно бюджетным правилам ЕС, тогда было невозможно. Партия реформ принципиально не хотела превышать маастрихтские критерии.
Социал-демократы предлагали на коалиционных переговорах взять часть денег в кредит, чтобы снизить налоговое бремя, но тогда это нашим партнерам не подошло. Теперь ситуация изменилась.
Если честно, никакого момента кризиса в правительстве я, как министр, не почувствовал. Не было даже никакой критики и реального обсуждения. Претензии высказывались только через прессу.
Сегодня мы уже знаем, что договоренности (по ремонту правительства – прим. ред.) были сделаны за несколько недель до произошедшего. Жаль, что в момент, когда внешнеполитическая ситуация в Европе и мире максимально накалена, правые партии решили сосредоточиться на внутреннем спектакле.
Социал-демократы стали объектом PR-кампании, которая должна обосновать все те «цветочки», которые сейчас начнут расцветать.
– Какие ошибки были допущены социал-демократами?
– Надо было четче говорить об урезании бюджета и занимать более аргументированную позицию по некоторым вопросам экономики.
«Ээсти 200» нас обвиняет в том, что мы блокировали решение об увеличении квот на ввоз иностранной рабочей силы. Логика была очень простая: мы не хотели отнимать возможность для трудоустройства у местных жителей и учитывали фактор внутренней безопасности. Кроме того, реальные квоты на ввоз определенных специалистов не были выполнены.
Разумеется, ряд наших инициатив не всегда был самым удачным в плане времени. В целом же мы работали эффективно. Уже на этой неделе мог быть принят проект сортировки отходов, а правительству предоставлен план по привлечению инвестиций в сектор судостроительства в объеме 25 млн евро.
Здесь нужно отличать реальную работу от политических игр.
– Что вам удалось реализовать за семь месяцев работы в должности министра инфраструктуры?
– Самое главное – я сумел изменить состояние дел с Rail Baltica. В середине лета, к моему приходу в министерство, настроение было паническим, никто не понимал, что происходит и откуда взять деньги. На сегодняшний день можно констатировать, что всё находится в сроках, тендеры заключены больше, чем на половину трассы. На 100 киломатрах уже начинаются или идут работы.
В апреле должны быть заключены договоры до границы с Латвией. В бюджете найдены дополнительно 275 млн евро не только на строительство дороги, но и на совместное депо для Rail Baltica и Elron. Мы вели активное сотрудничество с коллегами из Латвии.
Второе важное достижение связано с проектами реновации, распределено 185 млн евро. Деньги ушли не только в обеспеченные самоуправления. Более 15 млн евро было зарезервировано для Ида-Вирумаа, где сейчас распределяется дополнительно 10 млн евро. Эти деньги стали использовать квартирные товарищества.
К августу я планировал завершить работу над увеличением дорожного бюджета. К моему приходу в министерство мы находились на историческом минимуме по бюджету, выделяемому на строительство и поддержание дорог в порядке. Дополнительно было найдено 100 млн евро. Разумеется, этого недостаточно.
Сейчас готовилось предложение на 10 лет вперед о том, как вывести эстонские дороги на приемлемый уровень. Речь шла о создании быстрых четырехполосных шоссе по основным направлениям.
– Оппоненты критикуют социал-демократов за самые разные «достижения» – от автоналога и роста до 24% налоговых ставок до ситуации вокруг церкви, границы и т.д. Что вы на это скажете?
– Социал-демократы находились в правительстве с мая 2022 года. Разумеется, мы несем ответственность на все те правильные и неправильные решения, которые правительства Эстонии приняли за это время.
Ровно так же мы несем ответственность за повышение средней зарплаты и пенсий, а также за сохранение индексации в этом году. Партнеры по коалиции предлагали совсем другое.
Мы ратовали за то, чтобы растущее из-за расходов на гособорону налоговое бремя перекладывалось на плечи не одних обывателей, а распределялось справедливо. Мы не давали Партии реформ и «Ээсти 200» скатываться в абсолютно правую экономическую политику.
Соцдемы были теми, кто фокусировался на нуждах всех людей, а не только той части Эстонии, которая получает зарплату выше средней. Мы хотели, чтобы все население чувствовало себя уверенно.
Подробнее в повторе!