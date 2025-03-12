Новые налоги вводились с целью покрытия роста расходов на оборону. Оплатить их за счет кредита, согласно бюджетным правилам ЕС, тогда было невозможно. Партия реформ принципиально не хотела превышать маастрихтские критерии.

Социал-демократы предлагали на коалиционных переговорах взять часть денег в кредит, чтобы снизить налоговое бремя, но тогда это нашим партнерам не подошло. Теперь ситуация изменилась.

Если честно, никакого момента кризиса в правительстве я, как министр, не почувствовал. Не было даже никакой критики и реального обсуждения. Претензии высказывались только через прессу.

Сегодня мы уже знаем, что договоренности (по ремонту правительства – прим. ред.) были сделаны за несколько недель до произошедшего. Жаль, что в момент, когда внешнеполитическая ситуация в Европе и мире максимально накалена, правые партии решили сосредоточиться на внутреннем спектакле.

Социал-демократы стали объектом PR-кампании, которая должна обосновать все те «цветочки», которые сейчас начнут расцветать.

– Какие ошибки были допущены социал-демократами?

– Надо было четче говорить об урезании бюджета и занимать более аргументированную позицию по некоторым вопросам экономики.

«Ээсти 200» нас обвиняет в том, что мы блокировали решение об увеличении квот на ввоз иностранной рабочей силы. Логика была очень простая: мы не хотели отнимать возможность для трудоустройства у местных жителей и учитывали фактор внутренней безопасности. Кроме того, реальные квоты на ввоз определенных специалистов не были выполнены.