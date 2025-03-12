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Студия Postimees: правительство без соцдемов – логичен ли итог? Отвечает экс-министр Свет

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Почему не устояла коалиция с участием социал-демократов? Какие ошибки были допущены? Как соцдемы намерены действовать дальше?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире экс-министр инфраструктуры Владимир Свет (Социал-демократическая партия). Следите за беседой в 15:30!

  • Ожидали ли социал-демократы ремонта правительства?
  • Почему развалилась коалиция? Какие ошибки допущены?
  • Что изменится в экономике при новой коалиции?
  • Какие проекты экс-министру удалось реализовать? 
  • Как социал-демократы будут действовать дальше?
  • Изменится ли их позиция в вопросе права голоса?
  • Реализуема ли идея Кристины Каллас о сокращении министерских портфелей и расформировании ряда департаментов?
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