Почему не устояла коалиция с участием социал-демократов? Какие ошибки были допущены? Как соцдемы намерены действовать дальше?
Студия Postimees: правительство без соцдемов – логичен ли итог? Отвечает экс-министр Свет
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире экс-министр инфраструктуры Владимир Свет (Социал-демократическая партия). Следите за беседой в 15:30!
- Ожидали ли социал-демократы ремонта правительства?
- Почему развалилась коалиция? Какие ошибки допущены?
- Что изменится в экономике при новой коалиции?
- Какие проекты экс-министру удалось реализовать?
- Как социал-демократы будут действовать дальше?
- Изменится ли их позиция в вопросе права голоса?
- Реализуема ли идея Кристины Каллас о сокращении министерских портфелей и расформировании ряда департаментов?