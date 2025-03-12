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Кристина Каллас: соцдемы хотели вкачивать деньги в экономику, а нужно бороться с бюрократией

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  • Впереди большие реформы
  • Никаких отсрочек учителям!
  • Со сланцем делать нечего

Чем новая версия правительства будет лучше предыдущей? Реализуема ли идея о сокращении министерских портфелей и расформировании части департаментов? Как поступят с педагогами, не сумевшими сдать экзамен?​

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире министр образования и науки, председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас

Выдержки из беседы:

– Новое правительство без соцдемов будет лучше предыдущего?

– Мы надеемся, что оно будет эффективнее и быстрее предыдущего, перестав увязать в бесконечных спорах. Во время кризисных ситуаций, которые сейчас наблюдаются в мире и Эстонии, нам нужно эффективно работающее правительство.

– Что вас раскололо?

– Нас раскололо разное понимание развития экономики и того, как запустить рост экономики.

– Как же ее восстанавливать?

– Социал-демократы хотели вкладывать деньги в развитие экономики, а денег у нас нет. «Ээсти 200» считает, что надо снимать существующие регуляции в сфере предпринимательства, решать вопрос с нехваткой квалифицированной рабочей силы, чтобы предприятия смогли расти.

– Вы хотите зажечь зеленый свет для ввоза квалифицированной рабочей силы?

– Мы хотим на этапе подъема экономики расширить квоты для временного ввоза в Эстонию специалистов определенных сфер. По непонятным причинам социал-демократы тормозили этот процесс с сентября минувшего года.

Поймите, никто не забирает рабочие места у местного населения. Просто на сегодня таких специалистов в Эстонии нет. Получив их, предприятия смогут развиваться, а экономика начнет расти и налоги пойдут в госбюджет, чтобы выплачивать зарплаты учителям, медикам и т.д.

– Что можно выиграть от отмены налога на прибыль предприятий?

– Речь идет о тех деньгах, которые мы изымаем из экономики и пускаем на покрытие других госрасходов, а именно – на гособорону. Однако в ЕС уже поменялись регуляции в отношении госбюджета, поэтому исчезла необходимость забирать у предприятий эти средства (2% с прибылиприм.ред.).

Мы найдем другие источники финансирования гособороны – возьмем кредит.

– Почему именно предприятия освобождают от допналога, а не население?

– Население тоже освободим. Два процента в оборону должны были платить не только предприятия, но и все рабочие и пенсионеры, причем с первого евро. В 2026 году подоходный налог повысится до 24%, но 2% из них не будут взыматься с первого евро при доходах в 700 евро и ниже. Это касается и пенсионеров, хотя изначально планировалось и с них взывать 2%.

– Чего еще хочет добиться «Ээсти 200» в обновленном правительстве?

– Для нас важны договоренности в плане энергетики, в том числе по развитию управляемых мощностей. Энергетика не может строиться на одних ветряках. План по финансированию морских ветряков дальше продвигать не будем. Важно принимать в расчет и наземные ветряки, а также атомную энергию – возможно, что вопрос строительства АЭС придется решать вместе с другими Балтийскими странами.

А со сланцем уже нечего делать! Сланцевая энергетика нуждается в огромных инвестициях просто на то, чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии. Закупка мощностей для газовых станций как раз заканчивается. К лету будет понятно, где и кто их будет строить.

– Реализуема ли ваша идея о сокращении министерских портфелей, расформировании части департаментов?

– Я имела в виду прежде всего регуляции. Бюрократию нужно сокращать. Тем самым уменьшится нагрузка на экономику. Не исключено, что, когда мы начнем заниматься этим процессом, ряд департаментов окажется просто не нужен.

Например, в Департаменте окружающей среды работает 600 человек, из которых большинство занимается регуляциями, то есть без конца что-то контролирует. Если отменить часть регуляций, то не понадобится и держать столько чиновников на работе.

Или возьмем к примеру школы. Сразу два департамента проверяют в школах освещение, высоту парт и всю рабочую среду. Трудовая инспекция контролирует соблюдение норм в отношении учителей, а Департамент здоровья – у детей. Но поймите, что одна и та же лампа одинаково освещает и учителей, и учеников.

Таким образом, нужна команда, которая будет работать вне министерских систем и осуществлять эту реформу. Например, при госканцелярии, премьер-министре.

– Сколько на этом можно будет сэкономить?

– На это трудно ответить. Есть разные цифры. Некоторые полагают, что это позволит сократить 20% чиновников. Однако реально мы сейчас не знаем, как обстоит ситуация.

– В школы Нарвы нагрянула большая проверка, которая проводится с 3 марта по 2 мая. С какой целью? Нет ли тут дублирования функций? Если у вас отсутствует информация о том, как проходит переход на эстонский в муниципальных школах, то чем же занимается советник министерства по переходу?

– Кто-то должен проводить мониторинг перехода. У Таллинна есть свой мониторинговый центр, а Нарве и Кохтла-Ярве – нет. До министерства не доходит информация из этих самоуправлений. Мы не знаем, что там происходит.

– А зачем вам тогда советник по переходу?

– Он не советник. Он отвечает за то, чтобы у него была информация. Это чиновник, который работает в министерстве. Если я, как министр, попрошу его обрисовать ситуацию в нарвских школах, то он ответит, что не знает. Нарва нам не предоставляет информацию, поскольку не проводит мониторинг.

За всю реформу по переходу в министерстве отвечает только три чиновника. Они не ходят по классам и школам. Это не их задача. В отделе надзора работает семь человек. В этом месяце они занимаются Нарвой.

Нам нужна система обратной связи по переходу. А Нарва пока и сама не знает, как проходит этот переход. Мы не хотим обнаружить через два года, что на самом деле половину времени школьники учились на русском языке.

– Что делать с педагогами, провалившими экзамен? Успешно его сдают единицы, остальным к августу придется покинуть школу?

– Определенные сдвиги есть. Какое-то количество учителей, получивших отсрочку на год, экзамен сдают успешно. Сегодня на дворе – март, до августа еще есть время. Те, кто не сдаст экзамен, больше не смогут работать в школе. Один год отсрочки им уже дали. Без нужной категории с августа они больше не смогут продолжить работу. Больше никаких отсрочек!

– Как будет выглядеть ремонт правительства? Долго ли будут вестись переговоры? Когда назначат делегации? Подаст ли в отставку премьер, чтобы возглавить новый кабмин?

– Нет никакой причины премьер-министру уходить в отставку. Данная практика неоднократно применялась и ранее. И Кая Каллас, и Андрус Ансип меняли министров и переделывали коалиции. При этом оставался тот же самый премьер-министр, потому что в парламенте большинство голосов все равно за ним.

Коалиционные переговоры начнутся в субботу. За две недели договоримся об основных принципах работы, распределим портфели министров и позиции руководителей парламентских комиссий.

Завершим переговоры к концу мая. Важно договориться о конкретных реформах.

Самая значимая – реформа здравоохранения в условиях нехватки денег и врачей. Еще один пункт – реформа образования, в том числе финансирование высшего образования. На повестке дня и реформа общественного транспорта. Два года этот портфель находился в руках социал-демократов, однако реального плана реформы так и не появилось.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: чего ждать от новой коалиции? В эфире – министр Кристина Каллас
Студия Postimees: чего ждать от новой коалиции? В эфире – министр Кристина Каллас Фото: Tairo Lutter
  • Чем новая версия правительства будет лучше предыдущей?
  • Как поделят освободившиеся портфели? 
  • Реализуема ли идея о сокращении министерских кресел и расформировании ряда департаментов?
  • Что можно выиграть от отмены налога на прибыль?
  • Каких еще налоговых изменений следует ожидать?
  • Как восстанавливать экономику?
  • Может ли быть продлена отсрочка для педагогов?
  • Что делать с теми, кто провалил экзамены?
  • Школы Нарвы ждут проверки. С какой целью?
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