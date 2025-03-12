Кристина Каллас: соцдемы хотели вкачивать деньги в экономику, а нужно бороться с бюрократией

Мы найдем другие источники финансирования гособороны – возьмем кредит.

– Почему именно предприятия освобождают от допналога, а не население?

– Население тоже освободим. Два процента в оборону должны были платить не только предприятия, но и все рабочие и пенсионеры, причем с первого евро. В 2026 году подоходный налог повысится до 24%, но 2% из них не будут взыматься с первого евро при доходах в 700 евро и ниже. Это касается и пенсионеров, хотя изначально планировалось и с них взывать 2%.

– Чего еще хочет добиться «Ээсти 200» в обновленном правительстве?

– Для нас важны договоренности в плане энергетики, в том числе по развитию управляемых мощностей. Энергетика не может строиться на одних ветряках. План по финансированию морских ветряков дальше продвигать не будем. Важно принимать в расчет и наземные ветряки, а также атомную энергию – возможно, что вопрос строительства АЭС придется решать вместе с другими Балтийскими странами.

А со сланцем уже нечего делать! Сланцевая энергетика нуждается в огромных инвестициях просто на то, чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии. Закупка мощностей для газовых станций как раз заканчивается. К лету будет понятно, где и кто их будет строить.

– Реализуема ли ваша идея о сокращении министерских портфелей, расформировании части департаментов?