Кристина Каллас: соцдемы хотели вкачивать деньги в экономику, а нужно бороться с бюрократией

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире министр образования и науки, председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас.
– Новое правительство без соцдемов будет лучше предыдущего?
– Мы надеемся, что оно будет эффективнее и быстрее предыдущего, перестав увязать в бесконечных спорах. Во время кризисных ситуаций, которые сейчас наблюдаются в мире и Эстонии, нам нужно эффективно работающее правительство.
– Нас раскололо разное понимание развития экономики и того, как запустить рост экономики.
– Как же ее восстанавливать?
– Социал-демократы хотели вкладывать деньги в развитие экономики, а денег у нас нет. «Ээсти 200» считает, что надо снимать существующие регуляции в сфере предпринимательства, решать вопрос с нехваткой квалифицированной рабочей силы, чтобы предприятия смогли расти.
– Вы хотите зажечь зеленый свет для ввоза квалифицированной рабочей силы?
– Мы хотим на этапе подъема экономики расширить квоты для временного ввоза в Эстонию специалистов определенных сфер. По непонятным причинам социал-демократы тормозили этот процесс с сентября минувшего года.
Поймите, никто не забирает рабочие места у местного населения. Просто на сегодня таких специалистов в Эстонии нет. Получив их, предприятия смогут развиваться, а экономика начнет расти и налоги пойдут в госбюджет, чтобы выплачивать зарплаты учителям, медикам и т.д.
– Что можно выиграть от отмены налога на прибыль предприятий?
– Речь идет о тех деньгах, которые мы изымаем из экономики и пускаем на покрытие других госрасходов, а именно – на гособорону. Однако в ЕС уже поменялись регуляции в отношении госбюджета, поэтому исчезла необходимость забирать у предприятий эти средства (2% с прибыли – прим.ред.).