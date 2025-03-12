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Студия Postimees: чего ждать от новой коалиции? В эфире – министр Кристина Каллас

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Чем новая версия правительства будет лучше предыдущей? Реализуема ли идея о сокращении министерских портфелей и расформировании части департаментов? Как поступят с педагогами, не сумевшими сдать экзамен?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр образования и науки, председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас. Смотрите интервью в 16:00!

  • Чем новая версия правительства будет лучше предыдущей?
  • Как поделят освободившиеся портфели? 
  • Реализуема ли идея о сокращении министерских кресел и расформировании ряда департаментов?
  • Что можно выиграть от отмены налога на прибыль?
  • Каких еще налоговых изменений следует ожидать?
  • Как восстанавливать экономику?
  • Может ли быть продлена отсрочка для педагогов?
  • Что делать с теми, кто провалил экзамены?
  • Школы Нарвы ждут проверки. С какой целью?
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