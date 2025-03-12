Чем новая версия правительства будет лучше предыдущей? Реализуема ли идея о сокращении министерских портфелей и расформировании части департаментов? Как поступят с педагогами, не сумевшими сдать экзамен?
Студия Postimees: чего ждать от новой коалиции? В эфире – министр Кристина Каллас
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр образования и науки, председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас. Смотрите интервью в 16:00!
- Чем новая версия правительства будет лучше предыдущей?
- Как поделят освободившиеся портфели?
- Реализуема ли идея о сокращении министерских кресел и расформировании ряда департаментов?
- Что можно выиграть от отмены налога на прибыль?
- Каких еще налоговых изменений следует ожидать?
- Как восстанавливать экономику?
- Может ли быть продлена отсрочка для педагогов?
- Что делать с теми, кто провалил экзамены?
- Школы Нарвы ждут проверки. С какой целью?