Изменение Конституции под вопросом: коалиция надеется на молчаливое согласие социал-демократов

Член фракции Партии Реформ и один из авторов предложения Мадис Тимпсон подтвердил Postimees, что коалиция Партии Реформ и «Ээсти 200» приняла решение продолжить с компромиссом, согласно которому на этих выборах обладатели серых паспортов смогут голосовать, но на следующих выборах это право будет у них отнято.

Он сообщил, что по его информации на финальном голосовании к этому предложению присоединятся также Консервативная народная партия (EKRE), «Отечество и, конечно, «Ээсти 200». Центристская партия вообще не согласна с изменением Конституции, а социал-демократы заявили, что они не будут поддерживать изменение.