Хотя новая коалиция заявила, что для лишения неграждан права голосовать на местных выборах будет инициировано изменение Конституции, ситуация остается неопределенной, так как для внесения изменений в Конституцию, вероятно, потребуется поддержка как независимых депутатов, так и социал-демократов.
Для подписчиков
Изменение Конституции под вопросом: коалиция надеется на молчаливое согласие социал-демократов
Член фракции Партии Реформ и один из авторов предложения Мадис Тимпсон подтвердил Postimees, что коалиция Партии Реформ и «Ээсти 200» приняла решение продолжить с компромиссом, согласно которому на этих выборах обладатели серых паспортов смогут голосовать, но на следующих выборах это право будет у них отнято.