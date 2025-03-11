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Изменение Конституции под вопросом: коалиция надеется на молчаливое согласие социал-демократов

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Фото статьи
Фото: Tairo Lutter

Хотя новая коалиция заявила, что для лишения неграждан права голосовать на местных выборах будет инициировано изменение Конституции, ситуация остается неопределенной, так как для внесения изменений в Конституцию, вероятно, потребуется поддержка как независимых депутатов, так и социал-демократов.

Член фракции Партии Реформ и один из авторов предложения Мадис Тимпсон подтвердил Postimees, что коалиция Партии Реформ и «Ээсти 200» приняла решение продолжить с компромиссом, согласно которому на этих выборах обладатели серых паспортов смогут голосовать, но на следующих выборах это право будет у них отнято.

Он сообщил, что по его информации на финальном голосовании к этому предложению присоединятся также Консервативная народная партия (EKRE), «Отечество и, конечно, «Ээсти 200». Центристская партия вообще не согласна с изменением Конституции, а социал-демократы заявили, что они не будут поддерживать изменение.

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