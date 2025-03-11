Российская армия продолжает наступательную операцию почти по всему периметру подконтрольной ВСУ территории в Курской области. Из зоны боев сейчас поступает много сообщений, зачастую сомнительных и противоречивых. Что точно можно подтвердить на данный момент? Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».
Продвижение российских войск в Курской области: что известно и каков выбор украинского командования (2)
По заявлению Минобороны России, удалось вернуть под контроль более 100 квадратных километров территории, включая 12 населенных пунктов - посёлки Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный.
В понедельник главком ВСУ Александр Сырский фактически подтвердил отступление украинских войск на ряде участков в Курской области, назвав происходящее «своевременными мерами по маневру на выгодные рубежи обороны».
Вместе с тем, как заявил Сырский, угрозы окружения ВСУ в Суджанском районе нет, а «ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины».
Из зоны боёв сейчас поступает много сообщений, зачастую сомнительных и противоречивых. Что точно можно подтвердить на данный момент?
Несколько сообщений с обеих сторон - без оценки их объективности:
Российский телеграм-канал Рыбарь:
«Наступление ВС РФ продолжается, и пока замедлений темпа не наблюдается. Тем более что противник оставил в качестве заслона части ТрО (территориальной обороны - Би-би-си) и мобилизованных, попытавшись отвести от линии фронта потрепанные, но более-менее сохранившие боеспособность штурмовые подразделения с претензией на «элитность», вроде десантников и «Магуры».
Украинский журналист Юрий Бутусов:
«Враг продолжает наступление, наши воины уходят с боями. Бои идут на окраине города Суджа. Враг пытался отрезать нашу группировку от границы, но все попытки отражены. Тем не менее враг создает угрозы для отдельных наших позиций».
Российский телеграм-канал «Архангел спецназа»:
«Сейчас ВСУ удерживают лишь несколько населенных пунктов к югу от Суджи. В самой Судже на фоне продвижения ВС РФ хаос и паника. Личный состав врага бросает технику и бежит, как только может. Не исключаем, что сегодня большая часть города будет под нашим контролем, если принять во внимание темпы, с которыми бежит противник».
Российский телеграм-канал «Два майора»:
«С мест просят сильно не спешить с разгоном "гойды". Понятно, что всем подразделениям важен и их час заслуженной боевой славы, тем не менее, на фронте продолжаются бои, враг оказывает организованное сопротивление. И наоборот, некоторые позиции и участки застройки были пустыми, а тут, следуя некоторым постам, их, оказывается, "брали".
Враг за три года войны тоже воевать научился, так что не будем спешить и обесценивать ратный подвиг наших бойцов. Там ВСУшников совсем не шапками закидывают».
Украинский журналист Александр Коваленко:
«Воспользовавшись отсутствием разведывательной информации от США, количественным превосходством и проведя отвлекающие манёвры в Сумской области, русские смогли провести успешное наступление в Суджанском районе.
Очевидно, что в складывающихся условиях украинские войска вынуждены будут покинуть Суджу, поскольку сформировать линию обороны в городе, даже с учётом его рельефно-ландшафтных особенностей, будет крайне не просто. В свою очередь, это не означает полного ухода украинских войск из района. Сохранение буферной зоны и зон контроля к югу и юго-западу может затянуться ещё на некоторое время, не давая тем самым России возможности занимать ультимативную переговорную позицию».
Проблемы с логистикой
Положение украинских частей в Курской области ухудшилось не одномоментно. Уже с осени 2024 года, когда стало ясно, что у ВСУ нет ресурсов (да и, возможно, планов) для продолжения наступательной операции, они перешли к обороне и находились под постоянным давлением вооружённых сил России, численность которых всё более и более нарастала.
До какой-то поры такая ситуация устраивала украинское командование - несмотря на значительный численный перевес, продвижение с российской стороны шло медленно и сопровождалось большими потерями, а понемногу оставлять чужие, зачастую уже опустошённые территории было не жалко.
По настоящему серьёзные неприятности у ВСУ в Курской области возникли с приближением российских и союзных им северокорейских подразделений к основным дорогам, по которым идет снабжение группировки в Судже и на подступах к ней. А их не так уж и много - есть основная трасса Р200 Сумы-Юнаковка-Суджа и пара второстепенных дорог.
При этом российские войска свои замыслы особо не скрывали - планомерно продавливали украинскую оборону с северо-запада по линии Любимовка-Свердликово и с юго-востока по линии Плехово-Куриловка, медленно приближаясь к трассе Р200.
Ещё зимой украинские военные предупреждали, что ключевые маршруты снабжения стали небезопасны - обстрелы и атаки дронов на машины, курсирующие между Суджей и базами на украинской территории, стали регулярны. С приходом весны ситуация с логистикой ещё сильнее ухудшилась - проехать по раскисшим полям стало почти невозможно, на разбитых дорогах не разогнаться.
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Окружением и не пахнет
Вдобавок в начале марта российские войска атаковали со стороны Куриловки, дошли почти до самой границы, перерезали одну из второстепенных дорог, но, что самое неприятное для ВСУ, получили возможность атаковать основную трассу снабжения теперь уже с двух сторон.
Коридор в направлении Суджи, который контролирует украинская армия и по которому могут осуществляться как снабжение и ротация, так и, при необходимости, вывод войск, ещё довольно широк. Заявления об окружении ВСУ в районе Суджи, звучащие со стороны отдельных российских пропагандистов, не имеют ничего общего с реальностью.
Украинскому командованию уже не раз удавалось отводить войска, которым грозило окружение, по гораздо более узкому коридору.
Но сейчас проблема в том, что, во-первых, в уязвимом положении оказались не батальон и даже не два, а довольно крупная группировка - несколько бригад.
Во-вторых, события для ВСУ развиваются по плохому сценарию, а в случае резкого ухудшения ситуации быстро и без потерь такую массу солдат со всей приданной им техникой вывести будет невозможно.
Но пахнет наградами
В сложившейся ситуации выбор у украинского командования оказался невелик. Чтобы обеспечить безопасность главной логистической трассы, нужно пытаться оттеснить наступающие с флангов российские части, а для этого вводить в бой крупные резервы - без гарантии успеха.
Или, не дожидаясь, когда ситуация из сложной превратится в критическую, начать планомерный отвод войск, прежде всего, с дальних подступов к Судже - главному опорному пункту ВСУ.
Судя по развитию событий и заявлению Сырского, украинское командование выбрало второй вариант.
На днях российские позиции в Курской области посетил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Военачальники такого ранга редко выезжают на передовую, и уже сам факт появления там Герасимова говорит о том, какое значение российское командование сейчас придаёт этому участку фронта.
Там чувствуется успех, награды и новые высокие назначения.