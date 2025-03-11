«Сейчас ВСУ удерживают лишь несколько населенных пунктов к югу от Суджи. В самой Судже на фоне продвижения ВС РФ хаос и паника. Личный состав врага бросает технику и бежит, как только может. Не исключаем, что сегодня большая часть города будет под нашим контролем, если принять во внимание темпы, с которыми бежит противник».

Российский телеграм-канал «Два майора»:

«С мест просят сильно не спешить с разгоном "гойды". Понятно, что всем подразделениям важен и их час заслуженной боевой славы, тем не менее, на фронте продолжаются бои, враг оказывает организованное сопротивление. И наоборот, некоторые позиции и участки застройки были пустыми, а тут, следуя некоторым постам, их, оказывается, "брали".

Враг за три года войны тоже воевать научился, так что не будем спешить и обесценивать ратный подвиг наших бойцов. Там ВСУшников совсем не шапками закидывают».

Украинский журналист Александр Коваленко:

«Воспользовавшись отсутствием разведывательной информации от США, количественным превосходством и проведя отвлекающие манёвры в Сумской области, русские смогли провести успешное наступление в Суджанском районе.