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Norstat: партии в новой правящей коалиции поддерживают менее 20% избирателей (1)

Редактор: rus.postimees.ee
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Кристен Михал на одной из пресс-конференциий правительства.
Кристен Михал на одной из пресс-конференциий правительства. Фото: Konstantin Sednev

Совокупная поддержка правящей коалиции, в которой после исключения из нее социал-демократов остаются только Партия реформ и «Ээсти 200», составляет менее 20%, сообщает Rus.ERR.

По последним данным, 31% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 17,2% - EKRE и 16,4% - Партию реформ.

За лидирующей тройкой идут Центристская партия (14,5%) и Социал-демократическая партия (10,9%), а наименьшая поддержка среди парламентских партий у «Ээсти 200» - всего 3%.

Рейтинг внепарламентской Партии правых составляет 4%, «Зеленых Эстонии» - 0,9%, а партии Koos - 0,6%.

Партии правящей коалиции поддерживают 19,4% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу - 73,6%.

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