Совокупная поддержка правящей коалиции, в которой после исключения из нее социал-демократов остаются только Партия реформ и «Ээсти 200», составляет менее 20%, сообщает Rus.ERR.
По последним данным, 31% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 17,2% - EKRE и 16,4% - Партию реформ.
За лидирующей тройкой идут Центристская партия (14,5%) и Социал-демократическая партия (10,9%), а наименьшая поддержка среди парламентских партий у «Ээсти 200» - всего 3%.
Рейтинг внепарламентской Партии правых составляет 4%, «Зеленых Эстонии» - 0,9%, а партии Koos - 0,6%.
Партии правящей коалиции поддерживают 19,4% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу - 73,6%.