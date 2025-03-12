Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на текст заявления.

Каллас отметила, что Европейский союз приветствует совместное заявление Украины и США по итогам их встречи в Королевстве Саудовская Аравия, включая предложения по соглашению о прекращении огня, гуманитарные усилия и восстановление обмена разведывательной информацией и помощи в сфере безопасности со стороны США.

Она подчеркнула, что ЕС готов играть свою полную роль в поддержке будущих шагов вместе с Украиной, США и другими партнерами.

Цель ЕС, отметила Каллас, – поддержать Украину в достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, основанного на принципах Устава ООН и международного права.

«Предложение о прекращении огня – если оно будет принято Россией – может стать важным шагом в этом направлении. Теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира», – подчеркнула глава дипломатии ЕС.

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что это будет касаться не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также всей линии фронта.

А государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине, и надеются на ее согласие.