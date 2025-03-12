Жители Ида-Вирумаа по-прежнему получают самые низкие в Эстонии пенсии

По состоянию на 1 января 2025 года средняя пенсия составляла в Эстонии 772 евро в месяц. Самой высокой она была в Харьюмаа - 818,4 евро, а самой низкой - в Ида-Вирумаа - 753,4 евро, сообщает Rus.ERR.