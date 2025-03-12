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Жители Ида-Вирумаа по-прежнему получают самые низкие в Эстонии пенсии

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Пенсии. Иллюстративное фото
Пенсии. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

По состоянию на 1 января 2025 года средняя пенсия составляла в Эстонии 772 евро в месяц. Самой высокой она была в Харьюмаа - 818,4 евро, а самой низкой - в Ида-Вирумаа - 753,4 евро, сообщает Rus.ERR.

В Харьюмаа средняя пенсия выросла за год на 78,65 евро, в Ида-Вирумаа - на 69,76 евро, по всей Эстонии рост составил 72,72 евро, выясняется из данных Департамента статистики.

По состоянию на 1 января 2025 года в Эстонии проживали 327 435 пенсионеров. Из них в Ида-Вируском уезде проживало 41 080.

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